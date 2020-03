Cada temporada, los estampados inundan las colecciones para hombre de firmas de lujo y de marcas de bajo costo. Y es que este elemento permite renovar nuestro look diario, además de acentuar nuestro estilo y personalidad.

Por fortuna, cada vez más hombres se atreven a llevar estampados en su día a día, ya sea para acudir a la oficina o en prendas casuales durante los días de descanso. El abanico de prints que ofrecen actualmente las marcas facilita la tarea de elegir el más favorecedor para cada uno: rayas, cuadros, gráficos, flores, animales o de aspecto artístico.

Aquí te presentamos un manual de estilo para que aprendas a combinar los estampados de la temporada como un experto. Aprovecha el inicio de la primavera para renovar tu guardarropa y mostrar tu mejor versión.



Detrás de la línea

(Modelo: Balmain, Pantalón: Engineered Garments, Cangurera: Valentino)

Las rayas verticales no suelen faltar en el guardarropa masculino, ya sea en playeras o suéteres tejidos, así como en camisas para la oficina. Y es que, de acuerdo con la coordinadora de moda Anamargara Rodríguez, “este estampado favorece a todas las siluetas y nunca pasa de moda”. Si eres de baja estatura, este print te ayuda a alargar visualmente la parte del torso, así como las piernas. Mientras que si tienes unos kilitos de más, es buen aliado para disimular el volumen de esta zona, sobre todo si eliges rayas delgadas o medianas. Es por eso que siempre debes preferir las verticales a las horizontales. Esta temporada, marcas de bajo costo, como Zara, Mango Man, H&M y Tommy Hilfiger, cuentan con un abanico de opciones para armar looks casuales o para lucirlas en un plano más formal. Una opción práctica es un suéter de tejido delgado con cuello en, el cual luce bien con unos pantalones chinos de corte slim. También puedes apostar por un total look; por ejemplo, unos pantalones, una camiseta y una gabardina o blazer. No temas jugar con rayas de distintos grosores para darle más fuerza a tu outfit, ni dudes en llevar alguna pieza con este estampado a la oficina.



El look más salvaje

(Modelo: Dries Van Noten, Pantalón: Versace, Cangurera: Zara)

El animal print es uno de los pocos estampados a los que todavía se resisten muchos hombres. El principal motivo suele ser que no saben cómo usarlo correctamente, además de que temen caer en el exceso. No obstante, diseñadores como Roberto Cavalli consideran que “los estampados animales hacen que cualquier persona tenga más confianza”. De la mano de famosos como Bruno Mars, Kanye West y Maluma, cada vez son más quienes se atreven a llevarlo tanto en looks relajados como en otros más formales. La apuesta más segura para sumarse a esta tendencia es una camisa con estampado de cheetah, la cual puede combinarse desde con unos jeans azules y botas de piel, hasta con un pantalón formal negro y zapatos de agujeta. Otra alternativa (un poco más arriesgada) es buscar un blazer o una bomber jacket. Para no llevar tu look al extremo, mezcla estas piezas con una camisa blanca y una corbata negra, o bien, con una camiseta gris y unos jeans negros. La pieza it son unos pantalones con animal print, que puedes acompañar de una camisa o t-shirt en color claro y una gabardina en tonos tierra, así como con unos zapatos negros de pulsera para conseguir un outfit cómodo de fin de semana.

Leer también: 7 accesorios para darle vida y elegancia a tu hogar

Hombres en su tinta

(Modelo: Berluti, Jeans: Frame, Camisa: Alexander McQueen)

Diversas casas de lujo sorprenden esta primavera con un original estampado que asemeja manchas de tinta de distintos colores. La firma Berlutti, por ejemplo, apuesta por camisas de seda y manga corta con este print acompañadas de shorts de color negro y abrigos largos a juego. También mezcla camisas estampadas con pantalones de corte slim en tonos claros, por ejemplo, de verde. Y es que esta última fórmula es la más sencilla para sumar una pieza con este tipo de impresión a tu guardarropa y lucir elegante en la primavera, ya sea en una reunión con amigos o cualquier día en la oficina. Dior Homme, a cargo del diseñador Kim Jones, propone llevar este print en una bomber jacket blanca de tejido traslúcido, ideal para no morir de calor en esta temporada. Para completar el look, hay que sumar unos pantalones formales en color blanco, aunque también pueden sustituirse por unos jeans. Las camisetas de cuello redondo, así como las sudaderas con capucha, resultan alternativas seguras para los más jóvenes, quienes prefieren usarlas con unos jeans de estilo cargo, o bien, con unos shorts o joggers deportivos. La clave está en hacer de este estampado el protagonista de tu look.



Como salidos del museo

(Modelo: Hermés, Camisa: Canessa, Jeans: Junya Watanabe)

Los estampados abstractos triunfan esta temporada de la mano de firmas como Valentino, Hermès y Marni. Estos se caracterizan por mezclar diferentes elementos, formas y colores, al grado de que resulta casi imposible encasillarlos. Eso sí, su originalidad está garantizada y vuelven único cualquier look. Una opción sencilla y elegante es una camisa de manga larga, ya sea en tonos azules o verdes. Para llevarla al trabajo, combínala con unos pantalones lisos en un color que armonice con el print, así como con unos zapatos de piel. En su versión más casual, luce bien con unos pantalones claros a rayas y unas sandalias de tiras. Otra alternativa para la temporada de calor es una camisa de manga corta, que puedes acompañar de unos joggers de algodón y unos sneakers de lona. Las camisetas también resultan una buena apuesta para llevar este estampado, pues se combinan fácilmente con shorts de mezclilla o jeans. Si eliges un pullover de tejido delgado, basta sumar unos pantalones formales para conseguir un look ideal de oficina, y de esta manera, darle un nuevo aire a tu aburrido atuendo diario. Recuerda que con incluir una sola prenda puedes lograrlo.

Leer también: 6 looks infalibles para usar falda esta primavera

Flores para ellos

(Modelo: Jacquemus, Pantalón: By Walid, Camisa: Zara)

Si firmas como Gucci y Dolce & Gabbana abrieron la puerta del guardarropa masculino al print de flores, la marca Jacquemus dicta las nuevas reglas sobre cómo debe usarse este estampado durante la primavera que comienza. El diseñador francés propone llevar flores de gran tamaño y en colores vibrantes sobre chamarras de lino, camisas de manga corta y shorts. Las primeras sugiere combinarlas con camisetas largas y pantalones de corte amplio en tonos claros para conseguir un look urbano y cómodo. Otra pieza protagonista de esta temporada es la sobrecamisa de manga corta, la cual se acompaña de una camisa blanca debajo, así como de unos pantalones de estilo pescador, sandalias planas y sombrero de explorador. Este look resulta ideal para usar en la playa o para recorrer algún pueblo mágico durante el fin de semana. Entre las alternativas más seguras para sumarse a esta tendencia está una camisa blanca o negra con este print, que puede mezclarse con unos jeans de diferentes colores. Para un look más casual, hay diversas opciones de camisetas con estampado de flores perfectas para los días de descanso.