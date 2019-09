Taylor Hill seduce México durante su participación en Fashion Fest

Taylor Hill es una de las modelos más famosas de la industria de la moda. Su increíble talento y su bondadosa personalidad le han valido para convertirse en una de las mujeres más jóvenes y exitosas en desfilar para firmas como Ralph Lauren, Chanel, Valentino, Alexander Wang y muchas más. Con apenas 14 años, firmó su primer contrato con la agencia de modelos IMG Models, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Esa belleza deshinibida ha atraído a los creadores más reconocidos, los cuales no dudaron ni un segundo de hacer de ella su principal musa.

La seducción de su mirada y su gran talento para desfilar la hicieron acreedora, a sus 19 años, de las codiciadas alas de ángel de Victoria's Secret. Asimismo, su ingenio la ha llevado a conseguir ser imagen de empresas como Forever 21, Intimissimi, Miu Miu, Lancôme y H&M. Además de haber actuado en la película del diseñador Tom Ford llamada The Neon Demon. Por si fuera poco, Taylor Hill ha sido nombrada como parte de las modelos más hermosas del mundo según la revista Maxim y People y, según Forbes, es una de las modelos mejor pagadas del planeta. Está claro que es más que un simple ángel lleno de gracia, es toda una mujer que dedica su vida a brindar las últimas tendencias de la moda.

Hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor reto en tu carrera?

Es desafiante estar en una profesión donde eres el centro de atención, ya que nuestra vida está expuesta para que la gente comente. Hago mi mejor esfuerzo para rodearme de buenas personas y con vibras positivas, para que todos nos levantemos en lugar de derribarnos. La vida es demasiado corta y hay espacio para todos en la mesa. ¡Tu vibra atrae a tu tribu!

¿Tienes alguna rutina de belleza?

Soy minimalista cuando se trata de mi cuidado diario. Por ejemplo, nunca he teñido mi pelo y no tengo extensiones y muy rara vez me lo corto. Me gusta usar el limpiador de cara de Cetaphil y tónicos. Para tener una piel radiante utilizo el suero Advanced Génifique y el hidratante Hydra Zen de Lancôme. ¡Nunca viajo sin ellos!

Si pudieras hacer algo por alguien alrededor del mundo, ¿qué sería?

Soy una gran defensora del empoderamiento femenino, y aún no puedo creer que vivamos en un mundo sexista. Las mujeres, en especial, las jóvenes necesitan saber que sus sueños pueden volverse realidad, y yo haré todo lo que pueda para apoyarlas.

Fuiste reconocida como una de las personas más hermosas, según la revista People. ¿Para ti qué es la belleza?

¡Wow! ¿Lo fui? ¡Gracias! La belleza viene con uno mismo. La gente más hermosa son las más amables y buenas.

¿Qué te gusta hacer cuando no modelas o estás en sesiones de fotos?

Me gusta mucho leer y, la mayoría de las veces, ¡termino uno o dos libros por día!

¿Quién es tu mejor compañía en tu trabajo?

Definitivamente, mi perro, Tate.

¿Qué consejo le darías a quien quiera empezar a modelar?

Solo porque una puerta se cierra no significa que las demás lo harán. Sigue intentándolo, confía en ti mismo, mantén tu frente en alto y sigue tocando puertas.

¿Cómo fue tu experiencia en el país con Liverpool y el Fashion Fest?

Yo amo a México y no es la primera vez que vengo. ¡Ojalá pudiera traerme toda esta deliciosa comida y el tequila conmigo! El equipo de Liverpool ha sido muy hospitalario, organizado, creativo y me apoyó mucho. ¡Ha sido increíble!