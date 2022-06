Shein es un gigante en la industria de ventas en línea, ya que rápidamente logró posicionarse y ahora su valoración está alrededor de 100.000 millones de dólares, aumentando exponencialmente su valor en el mercado día con día.

Es una empresa que ha devorado la industria de la moda con cada pasó que da, pues sus estrategias mercadológicas se han apoderado del mercado electrónico global de la moda, teniendo alcance en más de 150 países por el momento.

Consagrándose como el minorista de moda online más grande del mundo, Shein le hace honor a este título innovando sus estrategias, las cuales conectan con el cliente de manera inmediata, generando más presencia en redes sociales y, por ende, elevando el número de sus ventas.



Foto: Instagram @shein_mex

¿Cómo lo hace?, la empresa ha acaparado gran terreno en las redes sociales como Instagram y otras plataformas como TikTok y YouTube gracias a su programa para influencers llamado “SheinGal”, el cual invita a microinfluencers a ser parte de su equipo, enviándoles ropa a cambio de menciones y posts que atraen a más compradores potenciales, según Business Insider.

Leer también: Estos son los mejores memes por las rebajas de Zara

SheinGal, el programa de influencers que ha posicionado a Shein como el rey de ventas online

Shein invita a todas las fashionistas de corazón que tienen menos de 100 mil seguidores a unirse al equipo, esto a través de un intercambio mutuo, en el cual la influencer obtendrá una cierta cantidad de ropa gratis que deberá mostrar en sus redes sociales, invitando a sus seguidores a comprar con un código de descuento que se le proporciona a cada creadora de contenido de internet.

Es un programa en el que todas las interesadas deben enviar un correo, aunque Shein ha cambiado las reglas del juego con algunas influencers, al ser ellos quienes se ponen en contacto para realizar una colaboración, tal cual fue lo que sucedió con la creadora de contenido África García y Clara Torres, quienes fueron parte de la excepción de la marca y recibieron propuestas para trabajar juntos, cuenta Business Insider España.



Foto: Instagram @estilosinderroche

Pero las reglas para ser parte del programa de la marca son claras, pues según la misma fuente es necesario tener mínimo 10 mil seguidores y por lo menos mil reacciones por publicación en Instagram.

Sin duda, es una estrategia que la compañía china ha explotado al máximo y las influencers también, ya que es una manera de lucir siempre a la moda a cambio de contenido constante sobre la marca.



Foto: Instagram @shein_mex

El medio español expone y cuestiona que las microinfluencers no son informadas sobre las ventas que generan. Al ser una estrategia donde no se hace na remuneración económica, reflexiona sobre lo que mueve a muchas a aceptar el intercambio. La conclusión a la que llegan, y una de las razones de peso, es que esto les permite mantenerse a la moda y no invertir su dinero directamente en ropa. Aunque ya algunas han llegado a acuerdos con la empresa china para recibir honorarios por su gestión.

Leer también: Belinda impone tendencia al lucir un vestido cut out veraniego

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters