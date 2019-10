Sarah Jessica Parker lanza su versión de gafas noventeras

La actriz y productora Sarah Jessica Parker, también conocida por su papel de Carrie Bradshaw en Sexo en la ciudad y por ser un referente de estilo y moda a través de los años, lanza un modelo edición especial de gafas de sol inspirada en la década de los noventa.

Se trata de una colaboración exclusiva con la cadena comercial de lentes de sol Sunglass Hut. La actriz y la firma han creado una versión de unas gafas de sol muy al estilo de SJP by Sarah Jessica Parker. El modelo está inspirado en la esencia femenina y urbana que caracterizan el estilo de la productora.

En un comunicado, Sarah expresó: “En los años noventa yo tenía unas gafas de sol tipo máscara que me encantaban y me sentí muy triste uando las dejaron de hacer. La gente me preguntaba dónde podría comprar ese modelo y ahora me alegra responderles: en Sunglass Hut”.



Este modelo estará disponible en todos los establecimientos de la marca de lentes de todo el mundo, así como en Boutiques neoyorkinas de la firma SJP by Sarah Jessica Parker.

¿Qué te parece?