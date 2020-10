En esta temporada donde el clima empieza a bajar y el frío entra en la mayoría de las ciudades, es normal que nosotras empecemos a sacar nuestros abrigos más top del armario, pues aunque las bajas temperaturas se comienzan a instalar, nuestro estilo tiene que permanecer intacto.

En redes sociales hemos vistos los mejores outfits que nuestras celebrities favoritas han estado mostrado en Instagram y muchas nos dan verdaderas cátedras de estilo como Danna Paola y su manera de llevar un minivestido; y hay otras como Salma Hayek que nos dejan frías con cada elección.



Así que si tú pensabas que Halloween es solo tener el mejor disfraz, es mejor que te replantees esa idea, pues Salma Hayek nos acaba de demostrar que estas fechas se prestan para sacar nuestro lado más fashionista.

Leer también: Salma Hayek presume su mini cintura en redes sociales

Mientras tú dormías, Salma Hayek impactó en Instagram con un look muy otoñal, que aunque fue hecho con prendas que todas tenemos en el armario, llevar los básicos de esta temporada al segundo nivel nos demuestra que algunas veces no tenemos que ser tan arriesgadas para robar las miradas.



El look con el que Salma levantó miles de suspiros constó de una falda negra de tubo de piel, jersey de punto negro de manga larga semi abullonadas con unas medias del mismo tono, pero eso no es todo ya que sus pumps, sombrebro y pashmina son de color vino, otro must de la temporada. Un look ganador que lo llevaría Mary Poppins durante estas fechas, ¿tú qué opinas?.

via GIPHY

No podemos dejar de mencionar que su bolsa es obra de la firma de lujo Saint Laurent el cual Salma luce con mucha gracia, pues aunque el toque de color de su outfit es el vino, esta bolsa en tonos más sobrios no se pierde con todo lo demás.

Esta no es la primera vez que Salma Hayek impacta con un look muy otoñal, pues hace unos días nos dió una cátedra de estilo sobre cómo podemos llevar las gabardinas al segundo nivel. Aquí la podemos ver con un trench verde militar que acompañó con un clutch de piel craquelada de Bottega Veneta.



No dejes pasar la oportunidad y saca de tu armario las prendas más calentitas, pues aunque la temperatura comienza a bajar, el estilo tiene que mantenerse alto. Ahora que si necesitas un empujón para saber cuales son las mejores tendencias que esta temporada tiene para ti, aquí las puedes encontrar.

Leer tambíen: Cúbrete del frío sin perder el estilo con las mejores tendencias que el otoño tiene para ti