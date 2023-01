La presencia latina no se hizo esperar en la gala de los Globos de Oro 2023 y no pudo haber mejor representante de ello que Salma Hayek. La actriz mexicana causó furor con su vestido de transparencias con el que nos reafirmó que el glamour es lo suyo.

En cada gala y premiación a la que asiste, Salma Hayek se muestra como una experta al momento de vestir. Y es que no hay look con el que no conquiste los corazones de sus fans.

La empresaria desfiló por la “red carpet” en la 80° edición de los tan esperados Globos de Oro. Y tal como lo esperábamos, inmortalizó un atuendo digno de una diva del cine. Por ello, en De Última te mostramos los detalles de su look.



Foto: AFP

Salma Hayek conquista los Globos de Oro 2023 con un vestido de transparencias

A diferencia de otras ediciones, los Globos de Oro 2023 resurgieron dotando de libertad de estilismo a las estrellas invitadas. Salma Hayek fue una de las artistas que se robó más de un suspiro con un tentador vestido nude.

Además de su participación en la alfombra roja, la actriz fue elegida como una de las presentadoras de la noche. Y, como ya es costumbre, modeló su figura curvilínea en un entallado vestido con escote de corazón y espalda abierta.



Foto: AFP

Leer también: Los mejores looks de las celebridades en los Globos de Oro 2023

El diseño en corte de sirena le dio un plus a la silueta de la famosa, pues no dudó en enmarcar su cintura y cadera de una manera elegante. La pieza lució de impacto gracias a su color nude, producto de las transparencias, el cual se entremezclaba con detalles plateados a lo largo y ancho.

La prenda también destacó por su caída amplia por la parte trasera. Contrario a las reglas en la vestimenta de etiqueta o gala femenina, Salma Hayek sumó un acierto más a tu outfit por sus mangas ornamentadas con flequillos brillantes.



Foto: AFP

Por si fuera poco, la protagonista de “Eternals” agregó unas zapatillas con plataforma y aplicaciones de brillantes. ¿Hay algo que no la haga lucir espectacular?



El makeup glam de Salma Hayek para la gala de los Globos de Oro 2023

A sus 56 años, la actriz conserva un refinado gusto por la moda y la belleza. Tan es así que en esta edición de los Globos de Oro 2023 combinó su vestido de transparencias con un maquillaje de sombras plateadas y delineador pronunciado.

Bajo la misma estética “nude”, Salma Hayek resaltó sus labios voluptuosos con un labial rosa palo, el cual no pudo ser mejor elección para su beauty look.



Foto: EFE

En cuanto a su cabello, la esposa de François-Henri Pinault llevó su melena castaña en un peinado recogido. Lo mejor de todo es que logró combinar a la perfección el hair trend “messy” con lo sofisticado.

Los accesorios también fueron clave para elevar el look. Bastó con un juego de aretes de brillantes y un anillo chunky para cerrar con broche de oro su atuendo más que glamuroso. No nos quedan dudas de por qué Salma Hayek una de las mejores vestidas de la industria.

Leer también: Los peores looks en la alfombra roja de los Globos de Oro 2023

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters