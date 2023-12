En sus más recientes apariciones en eventos de gala, la actriz Salma Hayek ha deslumbrado con sus looks sumamente glamorosos. Esta vez, lució uno menos elegante y fácil de recrear, para asistir al desfile otoño 2024 de Balenciaga en Los Ángeles, firma que forma parte del conglomerado de marcas de lujo que lidera su esposo, François-Henri Pinault.

Salma lució un vestido negro, considerado un básico del guardarropa, pero que ella supo combinar de una manera fresca y divertida, además de elegante, logrando un look adaptado a la ocasión.

Foto: Instagram @salmahayek

Las zapatillas rosa que elevan el vestido negro de Salma Hayek

La productora de cine mexicana compartió imágenes de este look en su cuenta de Instagram. El protagonista es un vestido negro o little black dress, todo un básico del armario que no puede faltar por su versatilidad. Es un diseño ceñido, aspecto que lo hace muy sensual, con cuello asimétrico y mangas largas.

Una característica que es tendencia del vestido de Hayek son los sutiles frunces que enriquecen la pieza, especialmente en la parte de la falda. El drapeado es una de las técnicas que hace lucir un diseño ceñido más elegante con sus pliegues y volumen.

Foto: Instagram @salmahayek

¿Cómo elevó este vestido? Salma añadió una dosis de rosa brillante y refrescante a su look. Lució unas zapatillas de terciopelo con punta alargada en una de sus tonalidades más intensas, además, llevó una bolsa Hourglass de la firma en el mismo color, con asa de cadena. De esta manera, dio un gran giro al tradicional little black dress.

La actriz mexicana se puso unos pendientes con innovador diseño en forma de nudo, en plateado y con cristales, al igual que su anillo con motivo de moño, el que más destacó entre sus manos. Unas gafas de sol negras, de forma cuadrada, fue otro accesorio que llevó para este evento al aire libre.

Lució un peinado que rejuvenece y refresca la imagen a cualquier edad: una coleta alta con ondas naturales. Al recoger su cabello por completo, permitió que sus pendientes XL destacaran aún más, así como su bonito escote.

Foto: Instagram @salmahayek

Salma Hayek muestra con este look que solo basta elegir complementos en un color llamativo para elevar un vestido negro clásico, siempre que se desee aportar un poco de jovialidad, diversión y alegría a la pieza. Sin embargo, siempre se puede acompañar con otros tonos neutros o en total black para lograr un estilo sofisticado. En temporada de fiestas, los metálicos también son gran opción para combinarlo.

