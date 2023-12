Ha llegado diciembre, el último mes del año, y qué mejor que comenzar a hacer cambios para empezar el 2024 con todo, uno de ellos podría ser en nuestro físico, pues siempre queremos vernos bonitas y elegantes para recibir el Año Nuevo.

Es posible que ya estés planeando todas esas transformaciones que harás en este mes, y algo que puede ser muy útil e interesante para ti es experimentar con la astrología.

Sabemos que un cambio de look no es algo sencillo, especialmente porque nunca estamos seguras de cómo nos veremos con ese nuevo tinte o corte de cabello, o porque nos da miedo decirle adiós a nuestra cabellera larga de años. Pero tranquila, un cambio de look siempre es bueno, con él refrescarás tu apariencia y te darás un mimo que quizá estabas necesitando desde hace tiempo.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son los mejores días para cortarte el cabello según María Pineda, mejor conocida como Mia Astral, una astróloga, escritora y conferencista con más de 2 millones de seguidores en redes sociales.

Imagen: Freepik.

Los mejores días para cortar tu cabello en diciembre 2023

A través de su cuenta de Instagram, Mia Astral compartió una serie de infografías sobre los mejores días de diciembre para distintos fines, como conversaciones importantes, detox, revisión de proyectos, reuniones, fiestas, romance, entre otros.

Así que ve haciendo tu cita con tu estilista de confianza, porque los mejores días para cortarte el cabello en este mes van del 13 al 19 de diciembre. Con la energía de la luna nueva del 12 de diciembre y luna creciente del 13 al 19, estos días serán propicios también para realizarte tratamientos capilares de reconstrucción o hidratación que tu pelo agradecerá.

Además, si cortas tu cabello en esos días, la probabilidad de que crezca sano y fuerte es mayor gracias a la influencia de la luna creciente. Sin embargo, no se recomiendan cambios radicales de look que quieras mantener por mucho tiempo, pues al hacer el corte en estos días tu cabello crecerá muy rápido.

Foto: Pexels

Cuidar el cabello según la fase lunar

Según el sitio web oficial de Mia Astral, el ciclo lunar tiene una fuerte influencia en nuestros ciclos internos y por ello podemos sacarle provecho para que la energía juegue a nuestro favor. Y nuestra cabellera no es excepción.

Toma nota, porque aquí te decimos cómo puedes sacar provecho a cada fase lunar:

Luna creciente: es un buen momento para cortar el cabello si queremos que crezca sano y fuerte de forma rápida; pero no recomendable para un cambio de look que quieras mantener por mucho tiempo.

es un buen momento para cortar el si queremos que crezca sano y fuerte de forma rápida; pero no recomendable para un que quieras mantener por mucho tiempo. Luna menguante: este es el mejor momento para cortar tu cabello o hacer un cambio de look que quieras mantener, ya que tu melena se fortalecerá de raíz y crecerá lentamente; pero no tiñas tu pelo en estos días, pues es un periodo de limpieza y el tinte no será bien absorbido.

este es el mejor momento para cortar tu o hacer un que quieras mantener, ya que tu melena se fortalecerá de raíz y crecerá lentamente; pero no tiñas tu en estos días, pues es un periodo de limpieza y el tinte no será bien absorbido. Luna nueva : es el mejor momento para regalarle a tu cabello un tratamiento reconstructivo o hidratante; pero evita cortarlo ya que el cuerpo está en una fase débil.

: es el mejor momento para regalarle a tu un tratamiento reconstructivo o hidratante; pero evita cortarlo ya que el cuerpo está en una fase débil. Luna llena: es ideal para cortar el cabello maltratado y que crezca bonito, sano y fuerte; sin embargo, no esperes que crezca rápidamente, pues el cabello crecerá a su ritmo para fortalecerse completamente.

Foto: Pexels

Ahora que ya lo sabes, este mes de diciembre puedes regalarle a tu cabello ese respiro que necesita siguiendo la astrología y experimentando con el calendario lunar. Recuerda siempre acudir con un estilista de confianza que tenga conocimientos, para evitar accidentes en tu imagen.

