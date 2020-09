La banda de rock The Rolling Stones celebra la apertura de su tienda oficial ubicada en la emblemática Carnaby Street, el corazón de Londres, lugar donde los fans de hueso colorado podrán adquirir los mejores productos y piezas de ropa con el famoso logo de la boca sacando la lengua.

De acuerdo con información de la página oficial de la banda, la tienda de The Rolling Stones abrió sus puertas este 9 de septiembre y pone a la mano de los seguidores una exclusiva línea de ropa y accesorios, la cual se realizó con la marca de mercancía oficial Bravado.

La línea de ropa está conformada por chaquetas, sudaderas, camisetas, gorras, bolsos amplios, carteras, máscaras para dormir, calcetines y hasta cubrebocas con el logo característico de la banda británica.

El sitio de la calle Carnaby publicó un artículo donde se menciona que la línea de ropa no solo contará con piezas para adultos sino también para los infantes, ya que se busca incluir a todos en el mundo de The Rolling Stones.

Los diseños de los estampados de la línea de ropa varían para todos los gustos, algunos están inspirados en el arte de los álbumes icónicos de la banda como “Goats Head Soup”, “Emotional Rescue”, ´”Steel Wheels” y “Virtual Parking Lot”.

Las camisetas se pueden encontrar en blanco, y tonos oscuros, y grises, las cuales se pueden utilizar para crear looks con un toque rockero. También se consideraron piezas de mezclilla como chaquetas con el logo “Lengua y labios” de la banda. Los beanies, gorras y viseras resultan un complemento perfecto para tu outfit.

Uno de los productos que más llamó la atención de los fans es el cubrebocas, el cual fue diseñado para que el logo de John Pasche quedara justo en el lugar de la boca del usuario, lo cual le aporta un estilo único en comparación con otras mascarillas. Además, la banda consideró que el 15% recaudado por cada venta de esta pieza será donado para ayudar a músicos afectados por la pandemia de Covid-19.

(Foto:The Rolling Stones Shop)

The Guardian informó que la tienda cuenta con una decoración que plantea una experiencia hacia el mundo de The Rolling Stones. Al caminar sobre el piso de este espacio podrás leer las letras de las canciones más famosas de la banda. Hay pantallas donde se muestran imágenes de los conciertos y afuera del local se instaló una escultura inspirada en la canción "Paint It Black".

La tienda ubicada como RS No. 9 Carnaby no sólo pondrá la línea de ropa a tu disposición, sino además toda la discografía de la legendaria banda de rock y otro tipo de artículos como tazas, litografías, llaveros, termos y sábanas.