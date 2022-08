La cantante Rosalía tiene a sus fans cautivados recientemente con sus últimos conciertos y la movida que ha tenido su tema “Despechá”, con el que ha puesto a bailar a más uno siguiendo sus pasos.



Además, esta “motomami” continúa deslumbrando a sus seguidores de redes sociales con cada look que comparte; hace poco los dejó sin palabras con el pelo rojo otra vez y ahora luce un bikini multicolor precioso con unas botas muy girly que vas a querer, quizá no para llevar directo a la arena, pero sí para combinar algunos de tus looks de verano con alguna prenda mini.



Rosalía dice sí a la combinación bikini+botas

La intérprete de “Bizcochito” tiene todas las miradas puestas encima gracias a su éxito como cantante, pero también por su estilo. En esta ocasión, Rosalía compartió un carrusel con imágenes donde luce un bikini multicolor precioso.



Foto: Instagram @rosalia.vt

El traje de baño es de la marca With Jéan, modelo “Papillon”, que en francés quiere decir “mariposa”, en referencia al print que engalana la pieza multicolor. El top tiene el clásico diseño balconette con aros, el cual da un mejor soporte al busto, además se pueden ver pequeños frunces en la parte del centro. Este modelo no tiene relleno y viene con tiras ajustables.



Foto: Instagram @rosalia.vt

La braguita es bastante tradicional, que elevada a la cintura nos recuerda el mejor estilo de llevar esta parte del bikini en los noventa. Pero lucirlo como la Rosalía, a las caderas, le aporta mucha sensualidad.



Foto: With Jéan

El toque más sorprendente de su look es cómo lleva unas botas en tono rosa con su traje de baño. No son del "estilo motomami" que últimamente ha llevado, en tonos vibrantes o con suela track. Se trata de un diseño muy delicado en tono rosa.



Foto: Instagram @rosalia.vt

Las botas son de caña alta, largo que se puede llevar en verano con prendas mini como faldas y vestidos. El tono rosa está en tendencia, bien sea claro o más cercano al fucsia. Este modelo que añade un toque precioso de estética Y2K es de la firma de origen español Abra, la cual está basada en París y es dirigida por el diseñador valenciano Abraham Ortuño.



Foto: Instagram @rosalia.vt

Los bikinis multicolor son perfectos para llevar a tu próxima escapada a la playa porque son muy combinables y alegran tu imagen. Si quieres aportar balance, usa las otras prendas en un tono monocromático que sea parte del estampado o algunos neutros como blanco, negro o beige. Para complementar, no olvides que el rosa en calzado, y también en bolsas, podría quedar perfecto como demuestra Rosalía.

