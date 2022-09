Rosalía enciende Instagram con diminuto bikini de red

Rosalía, en medio de su tour por Latinoamérica, se dio un tiempo para relajarse en las playas de Puerto Rico y compartió con sus seguidores de Instagram y Twitter algunas fotos de este merecido momento de relajación.



Foto: Instagram @rosali.vt

Algo que nos llamó la atención fue uno de sus outfits de playa, pues el color que eligió para este conjunto se encuentra en tendencia, además de que el acabado de red de sus prendas es ideal para los looks de playa, en tops o complementos.

Si estás por salir a vacacionar en climas cálidos, las prendas de red serán tu salvación para lucir un look boho y relajado para descansar cerca el mar o en pueblo mágico.



Rosalía en bikini de red

La textura de red del diminuto bikini se encuentra protegida por un forro, lo que hace que no se transparente nada, el diseño es clásico y sencillo, con tiras para lograr un ajuste perfecto.

Encima de su bikini lleva puesto una sobrecamisa y una falda de red del mismo color; el tejido de la red de estos complementos es más grande y ya no lleva forro, por lo que se asoma, de manera chic, el traje de baño que trae bajo la ropa.



Foto: Instagram @rosali.vt

La tendencia de llevar textura de red o malla de pescar (fishnet) fue la sensación del verano y la vimos por todas partes en vestidos, tops, pantalones y hasta en bolsos. La idea de quedarse como un básico para usar en la playa durante las demás estaciones del año nos encanta, pues se le puede dar una segunda oportunidad a esas piezas que fueron adquiridas para una sola temporada.

Al igual que Rosalía, si quieres llevar alguna pieza de red a tu próximo viaje, te recomendamos que adquieras una de algún color neutro para que siempre combine con los colores de la naturaleza que habrá en la playa, como este que hace un match increíble con el color de la arena y que, seguramente, resaltará con el contraste del azul cuando se acerque al mar o a la piscina.



Foto: Instagram @rosalia.vt



Las uñas multicolor de Rosalía

Su pelo y su rostro no podían lucir de otra forma que no fuera completamente natural, sabemos que la intérprete de “Despechá” no le teme a mostrar su cara sin maquillaje, pues posee una piel tan tersa y perfecta que realza todas sus facciones y sus labios carnosos.

En sus fotos se alcanza a ver una manicura multicolor que ya había presumido hace algunos días, con tonalidades rojas, negras y azules, con patrones que parecen galaxias dentro de sus uñas. Este diseño, además, anima a las chicas que lucen las uñas cortas a experimentar con varios colores.



Foto: Instagram @rosalia.vt

