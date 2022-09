Rosalía es todo un icono de estilo de pie a cabeza. Su autenticidad la sitúa como una de las artistas que más puede inspirar a su generación al momento de vestirse, maquillarse, peinarse y, lo que ahora nos importa, elegir sus diseños de uñas.

La intérprete de “Despechá” cumplió 30 años el domingo 25 de septiembre y lo celebró a lo grande con diversos outfits, según pudimos ver en la “ventana” que nos abre en sus redes sociales. Los increíbles looks fueron acompañados por una manicura particular, unas uñas 3D que no necesitan de largos exagerados para lucirse.

Aún tenemos en la memoria las uñas XL que acostumbra a llevar La Rosalía, pues ha sido su sello por mucho tiempo, incluso es parte del estilazo que rodea su producción discográfica "Motamami".



Rosalía luce uñas cortas con efecto 3D

En sus más recientes posts se pueden apreciar las uñas cortas de Rosalía, con efecto 3D, una tendencia del nail art que llegó para quedarse. Mientras muchas pensamos que solo a las mujeres con uñas largas o XL les queda bien este tipo de diseños, la cantante de “Bizcochito” nos muestra que no hay límites para llevarlo, además, con cualquier estilo, desde casual hasta elegante.

El diseño del que hablamos fue el elegido por la catalana para lucir el día de su cumpleaños número 30. En esa fecha, además, ofreció un concierto en el Global Citizen Festival, en la ciudad de Nueva York, donde lució un vestido espectacular de Elena Velez, en color blanco roto, con transparencias y cola, con un corset fuera de lo común.



Foto: Instagram @rosalia.vt

Leer también: Tips para elegir el nail art perfecto

Sus uñas acompañaron la tonalidad del vestido, con gran porcentaje de un blanco que dio el toque clásico al diseño futurista, con ligeros toques de tonos otoñales como el café y el verde. El nail art estuvo protagonizado por las famosas gotas de agua que tanto han triunfado en este universo, además de resaltantes burbujas cromadas que se están ganando un espacio.



Foto: Instagram @rosalia.vt

En los carruseles de las fotos de cumpleaños que, posteriormente, compartió con sus millones de seguidores en Instagram, Rosalía luce esta manicura sosteniendo sus pasteles, con outfits diversos, en una destaca el trend del vestido lencero, que llevó con unas maxibotas de mezclilla con las que revolucionó las páginas de moda, mientras que en otra imagen se le puede ver luciendo un clásico little black dress con sus botas rosa de la marca española Abra que ya ha llevado en otras ocasiones.



Foto: Instagram @rosalia.vt

La nail artist que realizó la manicura memorable de Rosalía es Mei Kawajirila, artista de origen japonés basada en Nueva York, quien no es la primera vez que se encarga del diseño de uñas de la cantante, además, por ella han pasado las manos de otras celebridades como Cardi B y Dua Lipa. Sus diseños se caracterizan por ser extravagantes y originales.



Foto: Instagram @nailsbymei

Pensamos que el secreto para llevar este efecto en las uñas cortas es el balance, incluso Mei, acostumbrada a exagerar con sus diseños, en este caso mantuvo un equilibrio delicado en formas y colores. No importa que estén al ras, como ahora las luce Rosalía, el efecto 3D puede ser para todas, adaptándolo al estilo de cada quien.



Foto: Instagram @nailsbymei

Leer también: Qué peligro hay de usar vestidos tan ajustados como el de Kim Kardashian

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters