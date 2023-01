Rosalía conquista las redes con minivestido rosa y botas blancas

Rosalía viajó a Japón junto a su novio, el cantante Rauw Alejandro, para recibir el año nuevo, y sigue compartiendo un poco de su estadía en el país asiático en redes sociales, brindando un sinfín de inspiración con sus looks llenos de estilo a través de Instagram, como su outfit protagonizado por un minivestido y botas blancas.

El estilo único de la cantante española ha conquistado a sus millones de fans por ser arriesgado y lleno de tendencias, además de ser la inspiración número uno de los looks “motomami” de cualquiera, que tiene la chaqueta de motociclista como protagonista.

La sensualidad de Rosalía resplandece en invierno y demuestra que las bajas temperaturas no son un impedimento para lucir prendas cortas, si se saben estilizar con los complementos ideales de la temporada, como lo hizo hace poco al llevar un vestido strapless con unas botas UGG de peluche.



Foto: Instagram @rosalia.vt



Rosalía con minivestido y botas blancas

El invierno aún no acaba y las celebridades no dejan de lucir sus mejores combinaciones con botas largas y minivestidos como protagonistas de sus looks a prueba de frío.

El estilo de la intérprete de “Despechá” en el país asiático está poniendo a las redes de cabeza por su gran manera de llevar la tendencia Y2K. El look de Rosalía transporta de inmediato al recuerdo de las artistas pop de los 2000 que arrasaban en las alfombras de premios musicales, luciendo de lo más glam con minivestidos llenos de brillos y botas altas.



Foto: Instagram @rosalia.vt

Su bonito minivestido es color rosa pálido, con aplicaciones de brillo y estampado geométrico, lo acompaña con un abrigo largo de silueta oversize en color negro para resistir el frío de las calles de Japón.

El complemento perfecto son las botas blancas XL de doble plataforma, por la suela gruesa y la plataforma interna que luce en las fotos y que, sin duda, serán tendencia a lo largo del año por su estilo chunky.



Foto: Instagram @rosalia.vt

El beauty look de la cantante española es protagonizado completamente por su belleza natural, ya que solo lleva un poco de máscara de pestañas y brillo en los labios. Lleva su cabello recogido con un ligero mechón suelto por un lado.



El estilo de Rosalía en Japón

Este viaje para Rosalía no ha sido más que inspiración total para sus seguidores que la han visto turistear con unos outfits impresionantes llenos de propuestas para el 2023, como estampados retro, aplicaciones con plumas y zapatos grandes de plataforma.



Foto: Instagram @roslaia.vt

Leer también: Miley Cyrus hipnotiza a sus seguidores en revelador body cut out

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters