Gran parte del mundo está en cuarentena total, la cual se hace cada vez más intensa. En algunos países de Europa los ciudadanos se encuentran en el momento más crucial de esta contingencia, y quedarse en casa es primordial para salvaguardar la salud. En países de latinoamérica, la cuarentena aún no llega a niveles totales de confinamiento, pero ya está causando estragos en el ánimo de mucha gente.

A lo largo de estas últimas semanas celebridades e influencers se han propuesto entretener a su público y seguidores con interesantes y entretenidas actividades como conciertos, manualidades, rutinas de ejercicio, organización de los espacios todo esto con la ayuda de la famosa app Tik Tok y, por supuesto, los retos virales no se podían hacer esperar.

Es por eso que, muchas personas con tiempo libre y con la necesidad de buscar nuevas formas de entretenimiento recurren a esta divertida app para pasar el tiempo. Hoy esta app permite a los usuarios crear vídeos de entre 30 a 60 segundos con música y efectos visuales que están volviendo loco al mundo del internet.

A pesar de que han existido retos virales negativos como el earphone waist challenge o el coronavirus challenge, estos no han logrado trascender a gran nivel pues una gran parte de los usuarios opta por unirse a retos súper cool y sobre todo fashionistas. No te pierdas esta lista de los mejores retos con un toque de moda para que los repliques en esta cuarentena.

El #shoechallenge consiste en mostrar todas combinaciones que puedes lograr usando todos los pares de zapatos que tienes en tu closet. Los usuarios son tan divertidos que podemos ver desde chicos que alucinan con sus zapatos deportivos, hasta chicas que aman las plataformas súper altas.

Con 71.3 millones de vistas, el #DailyOufits anima a los usuarios a crear siete diferentes looks para todos los días de la semana.



Este reto consiste en que al ritmo de la música hagas una pequeña rutina de squats. #123pa´bajo challenge te invita a que luzcas tu cuerpazo y a divertirte un rato

Creado por la CEO de Huda Beauty, Huda Kattan inició el furor por este challenge con el cual pones a prueba tus habilidades como maquillista y te enfrentas a la mínima cantidad de un minuto para crear el maquillaje más correcto que puedas sobre tu rostro.

Can you beat Huda Beauty ?Challenge yourself and show her if you can finish your makeup in one minute using her products> #TikTok #TikTokArab #oneminutemakeupchallenge pic.twitter.com/9eA76vun2B

— TikTok Arab (@TikTokArab) February 28, 2020