Qué días de diciembre no debes cortarte el pelo

El último mes del año ya ha llegado y con él la oportunidad de realizar cambios en tu vida. Desde renovar tu guardarropa, desprenderte de objetos que ya no utilizas, modificar la distribución de los muebles de tu hogar y hasta realizar una transformación en tu look, pueden ser acciones beneficiosas para recibir de mejor manera al 2023.



Diciembre abre las puertas a nuevos cambios y es que, según especialistas en el tema, este es un mes ideal para cerrar ciclos, modificar hábitos y desprenderse o desapegarse de personas, lugares, recuerdos o cosas que en la vida actual no son positivas. Además, también es una época ideal para hacerse alguna transformación en la apariencia, como cortarse el cabello.

Cuándo cortarse el pelo según las fases lunares

A pesar de que el mes de diciembre llega con una energía dispuesta a la transformación, también hay días en los que no es recomendable hacer ciertas actividades como concretar algún negocio de trabajo o hasta cortarse el cabello. Es por ello que hoy en De Última te decimos qué días de este mes no debes de corte el pelo.



Es bien sabido que las fases lunares pueden influir en el crecimiento del cabello o las uñas, así como en otros aspectos de la naturaleza ya sea la siembra, la cosecha o la marea pues, la posición de la luna, energéticamente hablando, determina el comportamiento de dichos eventos.



Y este mes de diciembre, que es considerado como la mejor época del año para realizar transformaciones de apariencia, cerrando viejos ciclos y abriendo nuevos, cortarse el pelo puede parecer una buena opción dependiendo de cada caso.



No obstante, así como existen días de este mes que son muy recomendables para cortarse el cabello si lo que se busca es un rápido crecimiento, hay otros que son ideales para aquellas personas que esperan un retraso en el crecimiento lo más prolongado posible, ideales, por ejemplo, para la depilación. Y vamos a contarte todo a continuación.

Días para no cortarse el pelo en diciembre

En esta ocasión te compartiremos los días que, según las fases lunares, son los menos recomendables para cortarse el pelo y, de la misma manera, cuáles son los más favorables para obtener un crecimiento rápido y sano del cabello.



Luna Nueva y Luna de Cuarto Menguante son las dos fases en las que se debe evitar cortarse el pelo en este mes de diciembre por lo que los días 16 y 23 la posición de nuestro satélite natural no favorecerá al crecimiento del cabello, retrasando su proceso. En este caso, ambas fechas son las que se consideran ideales para realizarse una depilación.



Por el contrario, con la Luna Llena y Luna en Cuarto Creciente, en este caso los días 8 y 30 de diciembre, son ideales para cortarse el pelo si las personas buscan que su cabello crezca rápido.



De igual manera los días 1, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22 y 24, también son buenas opciones si lo que se busca en que el cabello crezca con rapidez y fortalecido.

Es hora de cambiar de look.

