Sabemos que el Halloween y Día de Muertos nos agarró en curva, pues con todo y el confinamiento, hay personas que tendrán pequeñas reuniones o que su mejor opción es verse por Zoom, pero siendo realistas, hemos recurrido más de una vez a Pinterest para poder darnos una idea de qué podemos usar.

Pero aunque estas fechas ya se encuentren a la vuelta de la esquina, siempre optamos por los disfraces temáticos, que aunque no tienen mucha producción (por lo rápido del asunto), muchas veces podemos caer en looks que son culturalmente inapropiados.

Por eso mismo, Pinterest está tomando cartas en el asunto y está convirtiendo los resultados de búsqueda de sus tableros y pines en propuestas que dejen de lado resultados culturalmente insensibles u ofensivos.



Foto: Pexels

¿Por qué mi disfraz puede ser inapropiado?

Tenemos que entender que hay disfraces que lejos de “la creatividad” o la parte “irreverente” que puede tener el Halloween, siempre debemos respetar la sensibilidad de un grupo, etnia o cultura que se pueda sentir atacada u ofendida con nuestra “atrevida decisión".

¿Te imaginas que alguien llegue a tu Halloween vestido de un militante del partido nazi, aún conociendo que la Alemania del nacionalsocialismo fue la causante de millones de personas judías? Si tu respuesta es no, ahora sabes que estas situaciones son las que debemos evitar.

Caricaturizar a alguien de color, disfrazarte de un apache o de una perosna indígena, o simplemente convertir la identidad de una persona en un estereotipo no es la mejor forma de divertirnos en Halloween. Por eso debemos de tener cuidado al elegir un disfraz, pues aunque algunos disfraces te parezcan divertidos, tenemos que decirte que no lo son.

Un ejemplo que tenemos muy marcado es con la modelo alemana Heidi Klum, pues en 2008 ella se disfrazó de Kali la diosa Hindú que es muy venerada en la India y aunque la desición de Heidi pudo invertir horas de trabajo, lo que hizo fue llevar una deidad religiosa a algo más trivial. De la misma manera, celebrities como Jimmy Kimmel o Tyra Banks han caído en estas prácticas que han resultado polémicas y herido susceptibilidades.



Foto: Instagram @heidklumarmy

¿Qué es lo que está haciendo Pinterest?

La plataforma que nos ha dado las mejores ideas para tener un look ganador durante el Halloween y el Día de Muertos ha transformado sus motores de búsqueda en una forma de inclusión y no de insensibilidad reforzando la idea de que las culturas no son sinónimo de disfraces.

Mientras tú navegas por esta plataforma, cuando busques disfraces para estas fechas su motor de búsqueda mostrará un pin destacado con información sobre cómo celebrar estas fechas de manera reflexiva y respetuosa; además no se recomendarán aquellas búsquedas de términos que adopten aspectos culturales como los trajes tradicionales de diversos países.



Foto: Captura de pantalla

Pinterest también está invitando a los usuarios a tomar acción al detectar este tipo de contenido. Pues esta red social ha comenzado a prohibir los anuncios de disfraces culturalmente inapropiados y permite que los usuarios denuncien el contenido falto de sensibilidad cultural directamente desde los pines y tableros que puede generar con las ideas que arrojen sus motores de búsqueda.

Recuerda que durante estos festejos no debemos de caer en prácticas de apropiación cultural, body shaming o blackface, pues estas fiestas son tan divertidas que son el momento perfecto para inspirarte en ciertas cosas para tu disfraz y no es el momento para la insensibilidad.

Ahora, que si lo que quieres es ser un personaje de la cultura pop hay miles de referencias que puedes llevar a la práctica sea por tu cuenta o en pareja.