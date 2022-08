Se acabaron las excusas para no ponerte ese top que compraste y que no usas, porque no sabes qué hacer con tus pechos y usar un bra no es opción, pues luciría feo debajo del escote.

Así que te traemos las mejores novedades en pezoneras que hay en el mercado para todo tipo de talla para tener estos asuntos bajo control. Así solo te preocuparás por verte hermosa a la hora de ponerte un vestido o top con escote. Lucirás como toda una celebridad con escotes de alto impacto.



Pezonera de pétalos

Las pezoneras no dan soporte, pero sí tu pecho es firme y pequeño puedes llevarlas con prendas transparentes. Estas tienen una división de pegamento para que la parte que está en contacto con el pezón sea suave, pero no se caiga, y la otra parte es para que a la hora de subirlas, se queden adheridas con la parte alta del pecho.



Cápsula cubre pezón

Funciona igual que los pétalos, pero la diferencia es que estos se encargan de cubrir al 100% para no se te marque el pezón, porque están hechos de un material más grueso, como el silicón, por ejemplo.



Bra adhesivo

Si con las pezoneras te sientes muy expuesta o sientes que no te sujetan bien, esta es otra opción que se ha hecho muy popular, ya que cubre con toda la extensión de una copa de bra, pero sin la banda de atrás de los brasieres comunes. En su lugar tiene dos tiras super cortitas y anchas, con mucho adhesivo y además son transparentes, no se verá para nada.



Cinta adhesiva para busto

Este tipo de cinta se ha convertido en el truco favorito de varias, ya que su textura es como si fuera tela y es super flexible, además de que tiene la capacidad de soporte para las tallas más grandes de copa, solo debes poner más de una capa para hacer una tira más ancha.

Otra característica de la cinta es que la puedes acomodar de la manera que quieras, moldeándose sin importar para el tipo de escote que la necesites.



