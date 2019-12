La noche de ayer se realizaron los British Fashion Awards. Las celebridades y personalidades más representativas de la industria de la moda se dieron cita y mientras unos, desfilaron estilismos de lo más sofisticados y propositivos en la alfombra roja de la gala; otros, tuvieron varios desaciertos que no podíamos dejar pasar.

Zandra Rhodes

La diseñadora británica de prestigio, no acertó en su look de alfombra roja. Demasiado de todo en un sólo outfit. Rhodes lució un vestido estampado color rosa de olanes asimétricos que acesorizó con maxi joyería color plata y un maxi bolso de plumas en color morado. Un exceso que a nuestro parecer, no lucía estético.



Alicia Silverstone

Con un diseño de color blanco, maxi mangas y olanes, firmado por Christian Siriano y joyería de Adriana Scarpelli, Alicia no lució de lo mejor. El vestido no favorecía de la mejor manera su silueta y el color, en contraste con su piel, parecía restarle brillo. Nos hubiera encantado verla con una opción más colorida.



Rita Ora

La cantante asistió a la British Fashion Awards con un estilismo bastante arriesgado firmado por el diseñador británico 16arlington. De efecto tipo piel, corte sirena y escote strapless, el vestido jugaba con unas ondas muy setenteras en el binomio perfecto , blanco y negro. Sin embargo, la propuesta se vio excesiva por la selección de maquillaje y peinado.



Kylie Minogue

Icono de moda de los noventa, dejó mucho que desear con su look firmado por Christopher Kane. Compuesto por un vestido tipo midi en encaje de color neón y negro, con mangas abullonadas , que acompañó con un saco oversize de color negro. Si bien, a excepción del blazer que rompía con su silueta, el vestido y los accesorios estaban bien pensados, nos hubiera encantado verla con algo más protagonista.



Tracee Ellis

La actriz y comediante fue otra de las que nos hubiera encantado verla con una propuesta más interesante. Ellis asistió a la alfombra roja con un vestido de tirantes y olanes asimétricos de color blanco de la colección primavera verano 2020 de Loewe. El modelo dejaba mucho que desear para el evento. En otro lugar sería una gran selección.



Ellie Goulding

Con un conjunto hecho a la medida y a mano por la casa de moda Chloe, la cantante británica no siguió la reglas de etiqueta y lució un tanto menos elegante que el resto de los asistentes a la gala. Con unos pantalones de tiro alto y pata de elefante que acompañaban una blusa tipo capa de abertura frontal, el look se notaba menos a la altura que el resto. Asimismo, el calzado de plataforma tipo sandalia en color negro, fue otro gran desacierto.



Noomi Rapace



Con un diseño asimétrico tipo sartorial de la casa de moda Ann Demeulemeester de estampado en color rojo, la actriz se dejó ver por la alfombra roja de los Fashion Awards, sin embargo, a pesar de que su maquillaje y sombrero estaban increíbles, el fit del resto del look no favoreció mucho su silueta.



