En todos los salones de belleza se sabe que el pelo es capaz de transformar la apariencia de las personas e incluso con un buen look lograrás restarle unos años a tu apariencia, lo cual siempre será bueno.

Cuando se trata de cambiar de look puede que lo primero que pienses es en prendas que se encuentren en tendencia y luego des en recorrido por revistas para conocer el calzado más cool de la temporada, pero, ¿y tu pelo?

Aunque tener tu melena al día con las tendencias es una situación que requiere una gran inversión, sabemos que siempre hay peinados fáciles que te ayudarán a verte increíble y hasta más joven.

Así que toma nota, pues tenemos para ti estos peinados con los que decirle adiós a unos años será posible… Además, no perderás el estilo.

El fleco sigue vigente

Este es uno de los looks más cool para cuando quieres restarle años a tu apariencia, pues su estilo juguetón y discreto es ideal para todo tipo de pelo.

Puedes intentar llevarlo degrafilado, de lado o en su forma más recta, pero uno de nuestros favoritos es el que nos presumió la influencer española Aitana desde redes sociales. Además de lucir su fleco, le agregó ondas al pelo dándole muchos puntos a su favor.



Sí a la ponytail

La ponytail es un básico que no podemos evitar mencionar ya que su forma relajada y fácil de hacer siempre te saca de un apuro. Además es un peinado que con la dedicación y el tiempo más extendido puede ser tu aliado en cualquier evento.

Una chica que no ha dejado este look es Ariana Grande, pues aunque la conocimos con el pelo corto y siendo pelirroja, la cantante adoptó este peinado que no pasa de moda como su sello personal y no la podemos imaginar sin el.

Aunque a veces ella parece que apenas tiene los 20 años recién cumplidos, la ponytail le ayuda deshacerse de 7 años de más, pues su edad real son los 27 años.



Trenzas bubble

Muchas chicas de la generación Z han ido creciendo con Gigi y sus looks de impacto, si bien estamos acostumbradas a verlas con looks bastante poderosos, ella le ha dado un nuevo concepto a uno de los peinados noventeros que siguen siendo el boom de las amantes de la moda.

Gigi tiene 26 años, ya es mamá n bebé y está con Zayn Malik en una relación sólida; pero este peinado la ayuda a decile adiós a unos años de vida.



Un clásico: la raya enmedio

El pelo largo es una de las tendencias más hot para este año, pero aunque no sea XL, una de las mejores opciones es dividirlo en dos para ocultar las arrugas de tu rostro y hasta sirve para decirle adiós a los temidos cachetes.

No es ninguna novedad que este estilo sea el preferido de Kim Kardashian, pues a sus 40 años, la socialité y empresaria de la industria de la belleza es fan número 1 de llevar el pelo suelto y con una línea tenue que divide su melena.



