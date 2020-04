Despertare en lunes puede que no sea tan divertido como despertarse en fin de semana. La rutina (dentro de la cuarentena) es la misma, levantarse, ejercicio, ducha, rutina de belleza y vestirte para el home-office. Sin embargo, dentro de todo lo rutinario, nos encanta ver a Paola Rojas y cómo se viste para su noticiario. Lo mejor es que su estilo es tan elegante que se adapta perfecto a las tendencias y no nos queda de otra que seguirla e inspirarnos de sus looks para lucir bien en la oficina y, en esta cuarentena, en nuestras videollamadas.

Leer también: Kylie Jenner sin maquillaje, revoluciona Instagram

Por ello, hoy que es lunes nos encantó verla regresar a las pantallas con un increíble vestido floreado y con toques de neón amarillo. Pero queremos destacar uno de sus looks que usó la semana pasada y que, definitivamente, no tienen nada que ver con los fabulosos vestidos de colores sólidos que estamos acostumbrados a ver.



Sí, así es, Paola Rojas apostó por algo nuevo y eligió un jumpsuit o mono que sin duda nos enamoró. Y es que después ver vestidos de un solo tono, como el que usó la semana pasada en tono rojo, ahora Paola se decanta por los estampados florales y, para darle variedad, un jumpsuit fue el protagonista y sin duda fue un gran acierto.



Con flores rojas y un fondo blanco, Paola lució como toda una estrella. El mono también tenía volantes en los hombros y poseía un cuello halter que le favoreció por completo. Para combinar, Paola selecconó unas sandalias blancas y su m ya reconocidísima melena suelta con ondas ligeras que es perfecta para llevar en esta etapa de encierro.

Leer también: Yanet García impacta con minishorts en Instagram

Si quieres lucir como ella, entonces deberás elegir un mono en tonos claros para no sentir el calor tan abrumador y apostar por los estampados florales. Puedes usar unas sandalias planas o simplemente unas zapatillas a juego con el color de tu prenda. Recuerda que los looks monocromáticos son el secreto perfecto para verte espectacular sin mucho esfuerzo.