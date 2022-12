Outfits para Navidad llenos de brillo para ser la sensación

Una de las tendencias favoritas del momento son los brillos, ya que a través de miles de destellos han logrado hipnotizar a más de una últimamente y ha despertado el deseo de brillar en todo momento con outfits de impacto.

La Navidad puede ser la ocasión perfecta para lucir tus mejores galas con una combinación ganadora que tenga una prenda con brillo como protagonista de una de las noches más esperadas del año.

Gracias a que todas las tiendas se encuentran con nuevas colecciones de fiesta llenas de brillo, tienes el poder de elegir de qué manera te sientes más cómoda luciéndolo, desde algo que destaque por completo, como un vestido o una chaqueta, o simplemente elevar tus looks clásicos y atemporales con complementos muy glam como unas zapatillas brillantes de princesa o un bolso con pedrería.

Outfits para brillar en Navidad

Minivestido de lentejuelas

La manera más práctica de armar un outfit lleno de glamour es con un vestido de lentejuelas, este look será a prueba de frío con medias negras y botas altas; si no le temes al frío unos zapatos altos y un abrigo que combine crearán un look de alto impacto.



Foto: Pull & Bear



Top de espejo

Absolutamente todas cayeron enamoradas de un top así con las fotos de Eiza González con su total look Prada de espejos, así que no podía quedar fuera esta opción que fácilmente se puede estilizar con un pantalón de cintura alta y un blazer negro, para un look clásico o para crear algo icónico un traje de color vibrante.



Foto: Stradivarius



Pantalón icónico

Definitivamente, un look con un pantalón de lentejuelas como protagonista se convertirá en tu opción ideal después de ver esta idea. Como se muestra en la foto, al top le puedes agregar una blusa de transparencias y de manga larga o cambiarlo por un suéter de cuello alto que, combinado con la chamarra puffer, te hará ser la más cómoda mientras el pantalón se roba todas las miradas.



Foto: Desigual



Blazer con brillo

Las chaquetas llenas de lentejuelas también son una opción. Este corte clásico con una ligera dosis de brillo se vuelve el complemento perfecto para resplandecer con mucho glamour en un estilo sastre. Para lucir moderna y en tendencia, combina con una falda o short con efecto piel.



Foto: Zara



Mini falda

Un detalle que resalte siempre será una manera balanceada de incorporar las tendencias del momento a tus outfits, con alguna blusa o top bonito con efecto piel, transparencias o terciopelo crearás una mezcla de texturas increíble que hará destacar por completo una falda con lentejuelas.



Foto: Mango







