Natalia Téllez es una conductora y actriz de la televisión mexicana, que, con su gran personalidad y talento para conducir programas de radio y televisión, ha conquistado a sus seguidores, quienes la admiran por su forma de ser y su gran belleza.

Sonriente, segura de sí misma y feliz es como Natalia se muestra en sus redes sociales, donde comparte momentos con su novio el guitarrista Antonio Zabala, con su perro llamado Güero, post de dibujos e ilustraciones que le hacen, así como de sus outfits con lo que se muestra en tendencia.

La conductora rara vez posa en traje de baño para sus redes sociales, no obstante, cuando lo hace logra conseguir miles de me gusta y comentarios que destacan la admiración por su gran belleza natural y su figura y esta vez no fue la excepción. En De Última te contamos todos los detalles.

Los looks naturales de Natalia Téllez

Si algo define a Natalia Téllez es la naturalidad y transparencia con la que se muestra en sus redes sociales, ya que en varias ocasiones la conductora de Netas Divinas se muestra con poco maquillaje, además no utiliza filtros en sus fotografías.

(Foto: Captura de pantalla)

Con pestañas rizadas y maquilladas que hace resaltar sus grandes ojos color miel, así como un ligero rubor que enmarca sus pecas y un tono rosado en sus labios es como se muestra comúnmente; además de llevar el pelo suelto.

El bikini animal print de Natalia Téllez

En esta ocasión no fue la excepción, el look sencillo de Natalia Téllez conquistó a los usuarios de Instagram. Con el pelo suelto, muy poco maquillaje y sólo dos collares muy delicados en color dorado, la conductora complementó su outfit que se robó el corazón de sus fans.

(Foto: Captura de pantalla)

El bikini es estilo animal print en color café. El traje de baño, compuesto de dos piezas, resaltó la esbelta figura de Natalia Téllez que le valió 166 mil 862 me gusta en Instagram.

“Wow, guapa, hermosa”, “yo Tarzan, tú Jane?” y “Una obra de arte”, son algunos comentarios que se leen en la publicación en la que Natalia Téllez se muestra contenta y muy tranquila.

“La tigresa de la carreta”, es la única leyenda que acompañaba a la fotografía de Instagram que fue tomada por su pareja Antonio Zabala. El bikini en animal print es de la marca H&M.

Natalia Téllez y el encierro

Natalia Téllez se muestra feliz y muy tranquila en sus publicaciones de Instagram, además de verse enamorada con su nueva pareja; aunque no lo pareciera esto ha llegado con la pandemia y el encierro, según ha dicho en entrevistas, ya que antes trabajaba sin descansar.

Ahora se ve relajada y contenta, en Netas Divinas ha contado que se encuentra pintando y conectando con alguien, algo que no había logrado anteriormente. Todo esto se refleja en sus fotografías.