MET Gala 2022: Los mejores looks

Para las celebridades y amantes de la moda en general, el primer lunes de mayo es uno de los más esperados, pues como desde hace 74 años, se lleva a cabo la Costume Institute Gala, mejor conocida como MET Gala, celebrada desde 1974 en las instalaciones del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York a través de un evento benéfico que inaugura la exposición de moda anual del recinto.

Cada año la MET Gala aborda diversas temáticas, a partir de las cuales, las personalidades y celebridades invitadas inspiran sus deslumbrantes atuendos. Para la edición de 2022, el tema impuesto fue In America: An Anthology of Fashion, segunda parte de la exposición de 2021 In America: A Lexicon of Fashion, que abarca la historia de la moda Norteamericana desde el siglo XVII hasta la actualidad.

La gran duda para muchsos es quiénes serán las estrellas que logren captar la esencia de la temática. En De Última te mostramos algunos de los mejores looks vistos en la red carpet de la MET Gala 2022.

Vanessa Hudgens

Una de las preferidas de la alfombra fue Vanessa Hudgens, quien es conocida por los fabulosos vestuarios que la acompañan durante diversas oportunidades. Hudgens, quien es nombrada por algunos de sus fanáticos como “la reina de Coachella” gracias a su estilo en festivales de música, arribó desde temprano a la red carpet de la MET Gala 2022, llevándose los reflectores por la espectacular manera de ejecutar la temática del evento.

Con un diseño de Moschino confeccionado en mesh, encaje y transparencias, Vanessa Hudgens desfiló por la alfombra, para más tarde ser una de las presentadoras del evento. El alucinante vestido de Hudgens constó de una silueta vaporosa en la parte baja, así como una falda extra larga de cortes asimétricos que desembocaban en una dramática cola con vuelo.

La parte superior plasmó a la perfección el tema impuesto por la Costume Institute Gala, pues constó de una silueta abullonada en los hombros y en las mangas, efecto de pliegues, simulando un par de guantes. Para cerrar con broche de oro la ejecución, el cuello de este diseño firmado por Moschino se fusionó con las cuidadas transparencias sobre el pecho de Vanessa, creando una alucinante ilusión óptica con delicado encaje. El sheer black dress de Vanessa Hudgens fue combinado con joyería plateada y diamantes medianos y manicura escultural extra larga, así como por un maquillaje con efecto de smokey eyes, blush y contorno en tonalidades nude.



Foto: AP

Blake Lively

Una de las celebridades consentidas de esta y otras alfombras rojas, es Blake Lively, quien además de poseer una indescriptible belleza, tiene el don de lucir impecable esté donde esté. Quienes la recuerdan por su papel como Serena Van Deer Woodsen en Gossip Girl, experimentan una entrañable emoción cada vez que ven a Lively desfilar por las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde el personaje de Blake tuvo icónicos momentos como una reina de la moda.

Para la edición 2022 de la MET Gala, Blake Lively acudió en compañía de su esposo, Ryan Reynolds, quien llevó un sofisticado diseño de Ralph Lauren en textura de velvet, cuyo tono hizo perfecto match con el atuendo de ella.

La casa detrás del espectacular vestido de Blake Lively fue Versace, encargada de confeccionar un diseño reversible color rose gold con detalles en dorado y azul pastel. Cuenta con un patrón semejante a cristales o mosaicos sobre la silueta principal con escote de corazón, mientras que en la cintura fue colocado un moño XL que daba inicio a la impresionante caída que, poco después de arribar, Lively transformó con ayuda de un par de asistentes, quienes se encargaron de la magia.

Finalmente, llevó un par de guantes con el mismo efecto reversible que cubrieron sus brazos hasta la altura del escote, haciendo referencia a los fabulosos años de Hollywood y cumpliendo así con la temática de este evento en el que el matrimonio Reynolds - Lively fungió como anfitriones.



Foto: AFP

Anna Wintour

La escritora y periodista es, indiscutiblemente, la personalidad más influyente en el mundo de la moda contemporánea y una de las mayores exponentes de la MET Gala, tanto como anfitriona, organizadora y asistente. Su nombre es reconocido dentro y fuera de la industria, y su presencia es requerida en diferentes eventos a lo largo del año, siendo el primer lunes de mayo una fecha imprescindible en el calendario.

Wintour desfiló por la red carpet con un diseño de dos piezas firmado por Chanel que interpretó de forma concisa la temática de la gala, llevando la elegancia y el lujo propios de la moda en Norteamérica en cada uno de los detalles.

La capa fue el protagonista de este look, con aplicaciones de plumas a lo largo y patrones bordados en la silueta; la parte baja, una falda recta, llevó el mismo patrón asimétrico y de formas, reproduciendo a la vez el mensaje de cómo la moda y elegancia pueden reinterpretarse y adaptarse dependiendo del contexto. El toque final en el vestuario de Anna Wintour fue la delicada tiara que colocó sobre su corte bob, estilo que la ha caracterizado a lo largo de su trayectoria y se ha convertido en un referente de la editora más poderosa en la moda, accesorio que a su vez dio un mensaje sutil sobre el poder que sus años de carrera le han brindado.



Foto: AP

Emma Stone

La temática de la MET Gala 2022 dejó abierta la posibilidad a que las celebridades invitadas y estilistas exploraran su lado creativo para dar paso a alucinantes looks. Emma Stone apostó por ir atrás en la historia de la moda Norteamericana, llevando un atuendo inspirado en la moda flapper, que hacía referencia al estilo que solían llevar aquellas mujeres que gozaban de la vida libremente, usando faldas cortas, peinados llamativos y accesorios fuera de lo tradicional.

Con un vestuario que parece sacado de una película ambientada en los años 20, Stone fue de las primeras en llegar a la red carpet más glamurosa del año. Su vestido, firmado por Gucci, fue confeccionado en seda blanca con transparencias en el escote triangular que contrastaba con la decoración de plumas en la parte inferior que le dio vuelo a la falda, que llamó la atención por ser considerablemente más corta que los atuendos que generalmente se ven en la gala.

En la parte del calzado, Emma llevó un par de tacones cuadrados con cadenas en los tobillos, diseño muy parecido al que usualmente se veían en las fiestas de salón durante la época. Por último, los accesorios que llevó le dieron la atención total a este inesperado look de Emma Stone para la MET Gala 2022, así como el discreto peinado pulcramente recogido, dejando al descubierto también los tonos duraznos y rosados de su maquillaje.



Foto: AFP

Shawn Mendes

Una de sus primeras apariciones en grande luego de haber anunciado su separación de Camila Cabello, y la primera MET Gala en la que el intérprete acude en solitario. Al más puro estilo de un príncipe de Disney, Shawn Mendes lució un diseño de Tommy Hilfiger que constó de un blazer extra largo de corte tipo chaqué con cuello mao. La pieza fue realizada en color rojo quemado y azul marino alternado en un bicolor diseño simétrico, mientras que los detalles y aplicaciones contrastaron al ser dorados.

La silueta del pantalón en corte recto le dio el protagonismo del look al saco de Shawn, que llevó debajo un cuello de tortuga azul marino y en el calzado, un par de botines negros.

Finalmente, su pelo fue arreglado con apariencia despeinada, dándole a Mendes un efecto de jovialidad que se mimetizó extraordinariamente con su personalidad, consiguiendo ser comparado con un príncipe que, fácilmente podría protagonizar el próximo live - action de Disney.



Foto: AFP

Sarah Jessica Parker

La última en nuestro listado de los mejores looks de la MET Gala 2022 es Sarah Jessica Parker, otro ícono de la moda Norteamericana dentro y fuera de personaje.

Tras el esperado regreso de Carrie Bradshow, Parker no podía perderse la oportunidad de arrasar durante esta edición en la que, además de que pasaron dos años sin celebrarse en el primer lunes de mayo como solía hacerse, los invitados pudieron acudir sin tantas restricciones, a diferencia del pasado septiembre en el que los cubrebocas fueron el accesorio predominante.

Para esta red carpet, Sarah Jessica eligió un diseño de Christopher John Rogers, con unba espectacular falda de caída ampona en la parte baja, mientras que la parte superior fue acentuada con un corsé que simulaba una camisa. El print cuadricular a blanco y negro se vio a lo largo de toda la prenda confeccionada especialmente para ella. Pese al increíble diseño del vestido, la atención se la llevó el tocado de la actriz, con coloridas plumas rosas, blancas y negras colocadas sobre una red que cubría casi en totalidad su rostro.

Así, con un discreto moño bajo y un par de accesorios sencillos, Sarah Jessica Parker se coronó con uno de los mejores looks del MET Gala 2022, cumpliendo con la temática del evento y dejando satisfechos a sus seguidores, quienes clamaban por el flamante regreso de las celebridades a las emblemáticas escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.



Foto: AP

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters