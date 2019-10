Meghan Markle utiliza nuevamente el vestido verde con el que anunció su compromiso con Harry

Meghan Markle -que asistía por segunda ocasión al evento- acompañó a su esposo el príncipe Harry a la entrega de los premios WellChild Award en el Royal Lancaster Hotel en Londres, realizada hace un par de días.

El evento anual premia a los niños que han pasado o están pasando por una grave enfermedad, así como a sus cuidadores.

En esta ocasión la duquesa de Sussex mantuvo la misma línea que siguió durante su gira por Sudáfrica, estilismos sencillos pero favorecedores. Fue así que recicló un look de su armario de significado especial.

Se trata del vestido mini de color verde firmado por P.A.R.O.S.H, de cuello redondo, sin mangas y un lazo en la cintura para definir silueta, con el que anunció su compromiso con el príncipe Harry en noviembre del 2017.



Hace casi dos años, la duquesa lo combinó con un abrigo blanco de la marca Line y en esta ocasión, Meghan seleccionó un abrigo de Sentaler de maxi solapas en color camel y stilettos naranja diseñados por Manolo Blahnik. Los cuales contrastaban cálidamente con el resto de la gama cromática.





Foto: REUTERS

Pero lo que sin duda, lo que llamó más nuestra atención, ha sido el bolso de forma cuadrada y asa de lazo de la marca Montunas.



Por otro lado, el príncipe Harry nos regalaría otro momento conmovedor. Durante su discurso, no pudo evitar las lágrimas al recordar que en la gala del año pasado, Meghan y él ya esperaban a su primer hijo, pero aún no realizaban el anuncio oficial.



The Duke of Sussex delivers his speech at the #WellChildAwards, in association with @GSK. To see the full speech, head over to our Facebook page. pic.twitter.com/snzrpcnlYh

— WellChild (@WellChild) October 15, 2019