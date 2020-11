Todavía no nos hemos recuperado del puente de Día de Muertos y ya tenemos que ir pensando en cómo vamos a decorar nuestro hogar para las fiestas decembrinas, que, aunque no se encuentran a la vuelta de la esquina es importante hacer todo con tiempo para que no nos agarren las prisas cuando lleguen los primeros días de diciembre.

Durante este mes, nuestra casa comienza a tornarse un campo minado de adornos, esferas, series de luz, y claro, no puede faltar el señor árbol de Navidad, objeto que es la estrella con más luz de todo diciembre y aunque nos dé pereza ponerlo, siempre lo decoramos con mucho amor e ingenio.

Sabemos que no todas las casas tienen un espacio para un árbol muy grande o que simplemente nos da mucha flojera decorar la parte de atrás. Para estas ocasiones donde queremos ahorrar espacio o necesitamos terminar rápidamente ha llegado la mejor alternativa para ti: los medios árboles navideños.

En Estado Unidos, las tiendas de lujo como Hammacher Schelemmer o Balsam Hill han puesto a la venta una de las soluciones más creativas para poner un árbol de navidad en un espacio pequeño y que las personas que no quieren quieren decorar un árbol navideño entero puedan sentir la magia de la Navidad sin todo el esfuerzo que esto implica.

Este es un árbol de Navidad y nadie le quita eso, pero en lugar de conseguir uno completo, te llevarás solo la mitad. O sea que, por uno de los lados, es plano; y puede colocarse en una pared y nada más se decorará la parte que se ve.



Foto: Hammacher Schelemmer, Sitio Web

Estas mitades de árbol navideño se anuncian en la página de Hammacher Schlemmer como una de las nuevas tendencias en decoración navideña que sus clientes no deben dejar pasar de vista, además un módico costo de 249 dólares, el equivalente a casi 5 mil 200 pesos mexicanos.

Y si pensabas que las cosas cambiaban con su competencia, estás equivocada, aunque el tono del árbol puede, su precio es el mismo, 249 dólares, donde lo puedes encontrar en color blanco.



Foto: Balsam Hill, Sitio Web



Este producto ha sido del agrado de los clientes que lo han calificado con cinco y cuatro estrellas en la página de Balsam Hill, además, han dejado comentarios como este para poder referirse al árbol navideño: "Este árbol es perfecto, es bonito y tupido, como es medio árbol, se ve muy bien sin sobresalir demasiado". Otro usuario apunta: "Se necesita la mitad del tiempo para estar listo".



Foto: Balsam Hill, Sitio Web