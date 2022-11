La tendencia Barbiecore ha calado en el corazón de las fashionistas y promete quedarse por más tiempo.

Con el anuncio de la filmación de la película sobre el mundo de la muñeca Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, el rosa comenzó a tener preponderancia en la moda. Además, firmas como Versace y Valentino, con Pierpaolo Piccioli al mando en la dirección creativa, dieron un impulso a la tonalidad más intensa de este color en las pasarelas.

La comunicadora Martha Debayle, siempre al tanto de las últimas tendencias, recientemente lució un conjunto en hot pink que puede ser inspirador para que mujeres de más de 50 años de edad se atrevan a incluir más colorido en sus looks, incluso en temporadas como el otoño, en la cual acostumbramos a lucir tonos más sobrios.



Martha Debayle eleva la tendencia Barbiecore con un corset

Martha Debayle es todo un icono de estilo a sus 55 años y siempre puede ser una gran referencia al momento de vestir y maquillarnos; como muchos saben, tiene sus propias líneas de ropa, maquillaje y productos para el cabello.

En un evento reciente de la industria de la belleza, la empresaria lució un total look en rosa intenso con pantalones de pernera ancha con aberturas en el bajo (split), de tiro alto y con pinzas, un estilo que estamos viendo mucho actualmente. La otra pieza del set, que igualmente destacó, fue una camisa oversize de mangas largas, que llevó abierta estratégicamente.



Foto: Instagram @marthadebayle

Acompañó su conjunto con un corset de encajes en color negro, un estilo de prenda que tiene bastante rato en el top de las tendencias por su sensualidad. Con esta combinación confirma que la mezcla del negro y el rosa es la más ganadora de todas y ayuda a elevar la tendencia Barbiocore.

También nos enseña que en todas las edades es posible jugar con el balance entre piezas holgadas y ajustadas, o reveladoras, para mantener la elegancia en todo momento. El equilibrio en el outfit de Martha está en llevar una prenda muy sexy con otras de corte oversize.



Foto: Instagram @marthadebayle

En calzado también eligió el rosa para mantener el color block al máximo nivel y lució un modelo con plataformas en acabado de charol. Este estilo de zapatos también fue impulsado por Versace y Valentino en el color que protagoniza la tendencia Barbiecore, tanto en textura satinada como en charol, como los luce Debayle. En tiendas como Aldo, Bershka y Zara se pueden conseguir siluetas parecidas en ese tono a precios más asequibles.



Foto: Valentino

Cabe mencionar que, en un reciente post de Instagram, la conductora anunció que ya está disponible una nueva colección de su línea de ropa Martha Debayle x Ivonne: Color Block, donde el rosa es uno de los tonos predominantes y se puede ver en prendas como pantalones maxi, falda plisada de cuero vegano, vestido en textura satinada y abrigo de efecto pelo.



Foto: themdshop.com

Para sumarte a este trend puedes llevar desde el rosa más claro hasta el más llamativo, incluso juntarlos en un mismo atuendo. Sin importar tu edad, el “pink” siempre puede ser un gran color, aportará un toque fresco, dulce —en especial los más claros— y femenino al look. Cuando no te sientas cómoda vistiendo total looks, puedes llevar solo una prenda en este tono y mezclarla con otras en colores neutros o más sobrios.

¿Eres amante del rosa?, ¿te gusta la tendencia Barbiecore?

