Acompañado de un mensaje de poder femenino, Martha Debayle nos presumió su look de noche con un toque moderno y repleto de lentejuelas, que la hicieron verse y sentirse fabulosa. La conductora de radio nos recordó que no importa la edad que tengamos, siempre es relevante sentirnos bien con nosotras mismas y ponernos lo que nos guste más y, como siempre, nos regaló un outfit de inspiración.

"¡Pónganse lo que las haga sentir fabulosas! Libérense de todas sus limitaciones. Que no les importe el qué dirán. Siéntanse orgullosas de su cuerpo, disfrútenlo, es el vehículo más increíble que tenemos. Fall in love with yourselves (Enamórense de ustedes mismas)", escribió.

Brillo por aquí y por acá en el look de Martha Debayle

Cuando pensamos en un outfit completo de lentejuelas podemos dudar y creer que es el peor error de nuestra vida fashionista, pero Martha Debayle confirmó lo contrario con este impresionante look muy chic, que queda ideal para salir a cenar o hasta para ir de fiesta.

Foto: @marthadebayle

Uno de los elementos que más resaltan en este fabuloso look, son sus pantalones palazzo, los cuales combinan dos estilos, el clásico animal print de cebra y el glamoroso brillo de las lentejuelas. Todo esto en unos pantalones más ajustados en la parte de arriba y muy sueltos abajo, combinación que les da un toque setentero único.

Los pantalones palazzo pueden estilizar la silueta, por su efecto de alargar las piernas. Suelen ser de tiro alto, lo que los hace perfectos para llevar con tops cortos, pero también puedes usarlos con una blusa o camisa por dentro del pantalón para acentuar la cintura. El mejor calzado para combinarlos son las plataformas, que están en máxima tendencia.

Foto: @marthadebayle

La fashion icon lleva un blazer negro y un top bandeau, con una estructura muy sencilla, llenos de lentejuelas, lo que podríamos considerar que es demasiado, pero, al verlo todo junto, nos hace sentir que todo encuadra de una muy buena manera por la armonía de los colores y porque es acorde al auténtico estilo de Martha.

Para elevar su look es muy importante el peinado que eligió. Llevó el cabello recogido en una coleta alta y con mucho volumen, dejando solamente dos pequeños mechones de pelo para el fleco que enmarca su rostro. De esta manera, hace que todo se vea muchísimo más elegante, como para ir a una cena y lucir glamorosa.

Foto: @marthadebayle

Entre menos accesorios mejor

La mayor parte del tiempo decimos que los accesorios lo son todo, pero en este outfit en específico, menos es mejor. Por lo llamativo de las prendas, elegir accesorios como pulseras y collares abarrotaría el look. Martha solo lleva como accesorios una pequeña bolsa tipo clutch negra lisa y unos lentes oscuros en terminado de gato que la hacen ver mucho más chic.

Foto: @marthadebayle

