Martha Debayle deslumbra con crop top a sus 54 años

Martha Debayle, una de las mujeres más poderosas e influyentes del país, tanto en el mundo de las comunicaciones como en la moda, ha logrado causar un gran impacto con sus looks, su estilo y su exquisito gusto en la moda con todas y cada una de sus apariciones, al mantener siempre una postura estilosa, elegante y sofisticada que amamos.

Recientemente, la empresaria nos mostró que se encuentra explorando el mundo de la belleza al lanzar su línea de maquillaje, una noticia que puso muy felices a sus fans, pero Martha Debayle también tiene su propia línea de ropa en colaboración con Ivonne, llena de prendas elegantes y poderosas.

Es por eso que Martha se convierte en nuestra gurú más confiable de moda y belleza, pues a sus 54 años luce una piel y figura de ensueño que no duda en presumir, ya que en su último post compartió con sus seguidores un look que nos obsesionó de inmediato, al lucir un crop top que dejó ver sus abs, confirmando que la edad no es un impedimento para estar en forma y lucir como una verdadera experta de moda.



Foto: Instagram @marthadebayle

Martha Debayle impone tendencia con su look al lucir un crop top y abrigo animal print

Seguido de la leyenda “Turno vespertino”, la locutora de W Radio compartió un carrusel de fotografías donde viste un look de impacto que queremos replicar ¡ya!



Foto: Instagram @marthadebayle

Es un atuendo muy elegante y sofisticado ideal para la temporada, ya que está conformado por prendas básicas de primavera, como un crop top negro, con el que Martha dejó salir a relucir su figura, que combinó con un pantalón acampanado de cintura alta del mismo color, uno de los modelos favoritos de la empresaria.

Y como los accesorios son clave, llevó joyería dorada y un bolso de mano negro, así como unos lentes de sol oscuros.



Foto: Instagram @marthadebayle

Martha luce un abrigo ligero con print de jirafa y cebra, que fue el sello final de su look, una prenda de la colección Spring/Summer 2022 en colaboración con Ivonne, por lo que se encuentra disponible en su tienda online, a un costo de 3,909 pesos.



Foto: Ivonne

Algunas de las lecciones que podemos tomar de Martha Debayle con este look es que un crop top puede quedar increíble con pantalones de cintura alta, y para crear balance en el outfit se puede recurrir a una prenda como abrigo, chaqueta o cárdigan. También ella es amante de la combinación blanco y negro, una constante en su guardarropa y sus colecciones, la cual podemos elegir si nos gusta mucho el negro, en esos días en los que queremos evitar un total look.

