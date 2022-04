María Chacón se olvida del brasier en estos 2 looks

María Chacón es una de las conductoras más fashionistas de la televisión mexicana, a tal grado que se ha convertido en un referente para vestir lo último en tendencias de moda y nos lo demostró con 2 looks en los que se olvidó del brasier.

Cada vez es más frecuente ver a celebridades y artistas llevar outfits atrevidos que se adaptan a cualquier ocasión y temporada. Los looks “braless”, que dicen adiós al brasier, son uno de ellos, pues brindan la libertad de estilizarlos tan casual o formal como desees.

Y es que la tendencia de no llevar brasier se ha ganado un lugar dentro del mundo de la moda ya que permite resaltar la figura para darle a los looks un toque fresco y sentirse sensual y María Chacón es la prueba de ello.



Foto: Instagram @oficialmariachacon

Los 2 looks de María Chacón sin brasier

Dejar el brasier a un lado, ponerte tu mejor look y salir a la calle no siempre resultará cómodo para todas. No obstante, María Chacón nos enseña cómo lograr llevar esta tendencia.

María Chacón, actriz y conductora mexicana, sabe cómo jugar con las prendas a su favor para decirle adiós al brasier, pues esta tendencia conlleva seguir determinadas reglas para balancear los outfits.

Una de las maneras en que María Chacón nos da cátedra de cómo llevar un look formal sin brasier consiste en combinar un blazer oversize negro y un crop top ajustado. Así, la prenda más holgada te ayudará a cubrir ciertas áreas y darte seguridad, lo que lo hace ideal para llevarlo de día o de noche.



Foto: Instagram @oficialmariachacon

Con este primer look de María Chacón puedes comprobar por qué el blazer oversize es una prenda que no te puede faltar en tu clóset, pues le da versatilidad a tus outfits ya que puedes decidir si quieres abrocharlo para tener mayor comodidad o dejarlo abierto para lucir tu figura.

Dile bye al brasier y luce un cárdigan como María Chacón

Aunque si prefieres lucir sensual con un look casual sin brasier para un evento de noche, María Chacón nos enseña cómo lograrlo con este outfit integrado por un cárdigan cropped con abertura frontal y un detalle de pedrería al centro del busto.



Foto: Instagram @oficialmariachacon

Para mayor libertad de movimiento, este tipo de cárdigan con detalles delanteros se suelen combinar con un top tipo “strapless” debajo, aunque puedes tener la tranquilidad de llevarlo sin brasier y combinarlo con un par de jeans de tiro alto, justo como María Chacón.

Los cárdigans con aberturas frontales, a simple vista, pueden parecer intimidantes si es que quieres salir a gusto sin el temor a mostrar demás, pero puedes recurrir a utilizar pezoneras o “booby tape” (cinta para el busto), la cual se adhiere a tu ropa y a tu piel para impedir que la prenda se mueva.



Foto: Instagram @oficialmariachacon

Otras prendas para llevar looks sin brasier como María Chacón

Además del blazer y los cárdigans, los looks sin brasier se adaptan perfecto a vestidos ya que puedes experimentar con el tipo de escote de tu preferencia, el corte y los detalles que harán destacar tu atuendo.

María Chacón, por ejemplo, nos enseña que domina a la perfección la tendencia sin brasier con este vestido negro, ajustado y cuyo detalle principal es la forma del escote, el cual es pronunciado y resalta por el corte de círculos en el busto.



Foto: Instagram @oficialmariachacon

Decirle adiós al brasier no siempre es mala idea, atreverse a vestir esta tendencia es un primer paso para experimentar con el concepto de libertad que nos ofrece la moda, María Chacón ya nos dio una cátedra, aunque lo importante es con lo que tú te sientas cómoda.

