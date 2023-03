Mango lanza con Alexia Putellas una playera por el Día de la Mujer

Oficialmente el mes de la mujer ha iniciado y nuestras marcas preferidas se encuentran innovando en productos y colaboraciones que desean inspirar a millones de mujeres en todo el mundo.

Esta vez Mango se ha perfilado con una de las campañas favoritas del público con el lanzamiento de una nueva playera en colaboración con la futbolista española, capitana del FC Barcelona, Alexia Putellas.

La mediocampista y estrella de la Selección Femenil española fue reconocida por segundo año consecutivo con el premio “The Best 2022”, como la mejor jugadora del mundo de la FIFA.

Por este motivo, la marca Mango decidió conmemorar el Día Internacional de la Mujer en compañía de la mejor futbolista del mundo con una poderosa frase para alentar a mujeres y niñas a perseguir sus sueños.



Foto: Instagram @alexiaputellas



Mango conmemora el Día de la Mujer

Esta nueva playera está lista para convertirse en un básico de tu guardarropa por su suave textura y versátil diseño como una playera blanca que podrás estilizar en cualquier look, con la diferencia del poderoso mensaje que lleva.

“Girls should play with dolls… whatever they want to”, dice la camiseta con letras verdes mientras cancela la palabra “dolls”, expresando que las niñas deberían poder jugar con lo que quieran y no únicamente con "muñecas", asegurando que a la hora de jugar no existe ningún rol de género que deba ser impuesto. Alexia es la viva representación de que las mujeres pueden destacar con su excelencia en todo ámbito, incluso detrás de un balón de fútbol.



Foto: Especial

Además del mensaje lleno de empoderamiento, las ganancias de esta colaboración serán destinadas directamente a la ONG “Save the Children”, con el objetivo de apoyar a proyectos que promuevan el bienestar, la educación y el deporte entre las mujeres trabajadoras del sector textil y a sus hijas e hijos.

La playera se encuentra disponible en el sitio web de Mango, al igual que en sus tiendas físicas, además existen versiones para hombre y tallas infantiles para poder llevar este mensaje libre de prejuicios a todas partes junto con toda la familia.



Foto: Especial

