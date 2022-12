Las transparencias continúan siendo tendencia y las maneras de elevar al siguiente nivel esta sensual textura son infinitas; se puede apreciar desde un sutil juego de sombras con piezas escotadas por debajo o arriesgarse a llevar prendas lenceras que luzcan en el outfit.

Hace unas cuantas semanas hizo su brillante aparición en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022 usando un vestido de encaje, donde Macarena Achaga impactó por el gran escote frontal y espalda baja, con transparencias que dejaban ver su ropa interior.



Foto: Instagram @macabeso

La novia de Juanpa Zurita volvió a lucir un look protagonizado por las transparencias para asistir al lanzamiento de su nueva serie “Travesuras de la niña mala” en Los Ángeles hace unos días. En las fotos que acaba de compartir a través de su cuenta de Instagram relata la divertida historia de su vestido para la ocasión y lo que vivió durante ese viaje acompañada por sus amigas.

Contó que cuando una de ellas vio que su equipaje cabía en un carry on, "empalideció" y le dijo: “yo me encargo”. "Apareció a la hora con una pila de ropa espectacular incluyendo este vestido que me ven puesto... Tenía razón que era una noche para vivir a lo grande. Al final, no todas las noches estrenas una serie en LA :)", fueron algunas de las palabras que expresó la actriz sobre su atuendo.



Macarena Achaga en vestido transparente

El vestido que utilizó para el evento de lanzamiento de la serie llevó muchos detalles que hicieron ver a Macarena como toda una diosa, pues, además de las transparencias, el corte strapless y las mangas abultadas, tiene un contraste de texturas imponente con unas plumas blancas.

El diseño de Adi Karni juega estratégicamente con las sombras por el volumen que tiene. Su figura quedó definida por los detalles lineales que enmarcan su cintura y la pieza lencera que lleva debajo es de encaje en color rosa pastel.

Foto: Instagram @macabeso

Los diseños de Adi Karni se distinguen por las siluetas vaporosas con texturas en tendencia. En esta temporada destaca el tul, en diferentes densidades y colores, desde tonalidades pastel hasta los tonos fosforescentes más luminosos, también el satín, con efecto metálico.

Su espectacular beauty look resalta por unas sombras con brillos que abren por completo su mirada, en compañía de un delineado cat eye, un blush con efecto glow para resaltar sus facciones y unos labios nude con un toque de gloss. El peinado que utilizó Macarena fue sencillo para realzar por completo su vestimenta, estilizó su melena con un alaciado perfecto para lucirla suelta con dos mechones detrás de las orejas.



Foto: Instagram @macabeso

