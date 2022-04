Desde los mejores tips de moda y belleza, hasta la historia de cómo surgieron algunas de las tendencias más icónicas, es un poco de lo que puedes aprender escuchando un podcast desde la comodidad de tu casa, mientras manejas el coche rumbo al trabajo, e incluso mientras haces tu rutina de ejercicios favorita en el gym, ya que esta nueva manera innovadora de producir contenido está arrasando desde hace ya algún tiempo.

Los podcasts son una manera de crear contenido de una forma más sencilla y libre en comparación con la radio, por lo que ahora muchas más personas tienen la oportunidad de crear y contar sus historias, teniendo mucho impacto en el público.

Algunas de las plataformas donde puedes escuchar tus podcasts favoritos son Spotify, iVoox, Podcasts App y Pocket Casts, en donde podrás buscar el contenido de tu preferencia, pero si eres de las que no pueden dejar de hablar ni pensar en moda, a continuación te decimos cuáles son los gurús que lo saben todo de la industria y nos lo cuentan a través de los mejores podcasts de moda que te ayudarán a vestir mejor, a conocer más sobre los placeres de este mundo y, sobre todo, cuáles son los trends que tienes que poner en práctica ya para llevarte el título a la mejor vestida de cada temporada.



Hablemos de moda: ELLE Podcast

Si existe un podcast de moda que no nos podemos perder es "Hablemos de moda", con Claudia Cándano, Jordi Linares y Raúl Álvarez, quienes nos hablan de todo lo relacionado con la moda y la cultura pop, pero de una manera muy relajada y divertida, por lo que vas a disfrutar de un momento muy ameno mientras te conviertes en una experta en el tema.

ELLE Podcast cuenta con muchos episodios que no podrás dejar de escuchar y uno de los que no te puedes perder es el de “Hablemos de, ¿es la moda una inversión?”, ya que nos ayudan a descubrir qué compras sí son una buena inversión y cuáles otras no tanto.



Textilianas, tu podcast de moda

Un podcast en manos de la diseñadora Igone Cabrerizo, quien nos habla de moda, pero más allá de las tendencias, por lo que si tienes un negocio relacionado con el tema y quieres aprender más sobre la industria, este contenido es ideal para ti.

En Textilianas, Igone Cabrerizo entrevista a expertos en el sector que dan sus mejores tips y consejos para triunfar en este sector.

Semanario de moda

Creado por el periodista y escritor de moda Emiliano Villalba, quien nos comparte su conocimiento sobre moda, que ha ganado gracias a sus experiencias y trabajos previos, ya que ha colaborado con revistas como editor e investigador, además de trabajos de estilismo que lo han llevado a ser una de nuestras fuentes confiables sobre el tema. Emiliano y sus invitados expertos en moda nos dan cátedra de estilismo y algunos datos históricos que debes saber.



Modalogía: Sesiones de moda y estilo

Un podcast por Alejandra Jazo, quien, como el título de su proyecto lo dice, nos da lecciones de moda y estilo, por lo que te ayudará a darle un plus a tu outfit.

Uno de los episodios que no te puedes perder es “El lenguaje de la ropa: qué dice de ti lo que llevas puesto”, en donde se explica cómo las prendas, los accesorios, el maquillaje, el color de pelo, los tatuajes e incluso los piercings hablan de ti, pues todos los detalles son importantes para dar la impresión que deseas, así como verte tan poderosa como quieres pero de una manera correcta.



Viva la moda

Un espacio que toca diferentes temas relacionados con la moda, por lo que capítulo a capítulo aprenderás tips nuevos y muy efectivos que te ayudarán a llevar el look más chic de la temporada.

Y en el episodio 9, Carmen Asenjo toca un tema importantísimo que es clave de cualquier estilo, nos referimos a los perfumes, un infalible que no nos puede faltar antes de salir de casa, por lo que dos expertas en el tema te dirán por qué es importante llevar el aroma correcto contigo.



