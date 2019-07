Los mejores looks de Céline Dion en la semana de la Alta Costura de París

Ya comenzó la Semana de la Alta Costura de París y por supuesto Céline Dion no podía faltar. Su estilo la ha colocado sin duda como la reina de los mejores looks y aquí hacemos un recopilado.



La cantante canadiense llegó a París días antes de que diera comenzó la semana de la Alta Costura, donde se le pudo ver caminar por las calles luciendo un outfit de la firma Chanel. Compuesto por un jumpsuit negro ajustado y con tirantes y cinturón de cadena de la maison parisina que complementó con unas sandalias estilo strappy.

Para el desfile de Off-White, Céline dio de qué hablar ya que optó por usar un body con un estampado multicolor que combinó a la perfección con un abrigo del mismo estampado, mientras en el calzado, prefirió unas sandalias negras con detalles azules.



Para la presentación de Miu Miu Cruise 2020 la cantante de “My Heart Will Go On” vistió un look más elegante, con toques vanguardistas, lo conformaba un vestido strapless color rosa que estaba decorado con un moño negro y que tenía una apertura lateral en la pierna. A completandolo con unas sandalias strappy.

Por otro lado, para la pasarela de Ronald van der Kemp, La cantante lució un blazer corto y negro con solapa blanca que combinó con una falda amarilla de holanes y zapatos descoordinados, mismo modelo, diferente color.



Mientras para el desfile de Schiaparelli decidió usar un total look negro, se trata de un vestido con escote profundo y espalda descubierta, que le añadió guantes XL y un tocado de plumas del mismo color.



Foto: EFE

Para el show de Iris van Herpen decidió usar un look arriesgado, que lo conformaba un vestido de red de color rojo con ondas escultóricas y transparencias.



Asimismo para el desfile de Y.Project la hemos unos pantalones con distintos estampados de cuadros y unos “atrevidos” combinados con una camisa de cuadros rojos con transparencia.

¿Cuál fue tu favorito?