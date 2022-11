Los looks fashionistas de Lolo González, hija del Dr. Simi

Lolo González es una de las socialités que poco a poco ganan reconocimiento dentro de la moda mexicana. La joven ha posado en algunas revistas y para diferentes campañas de ropa, por lo que aprovecha su sentido fashionista para regalarnos looks de 10.

El nombre de Lorena González, quien se hace llamar “Lolo”, no ha dejado de sonar en redes sociales. Y es que la modelo es hija del empresario y político Víctor González Torres, mejor conocido como el Dr. Simi, dueño de Farmacias Similares.

Asimismo, la actriz tiene una relación sentimental con el futbolista Giovani Dos Santos. La pareja ha compartido algunos de sus momentos románticos en Instagram, donde sus más de 26 mil followers no le pierden la pista.



Foto: Instagram @lologlez

Lolo González, así es la vida de la hija del Dr. Simi

Lolo González mantiene una vida activa en redes sociales. La influencer es la hija menor de Víctor González Torres y comparte con sus seguidores momentos en compañía de sus hermanos Eugenia, Jessica, Clara y Víctor, así como sus viajes alrededor del mundo.

Sin embargo, la joven también se encuentra triunfando en el mundo del modelaje. Tan es así que tuvo su debut al posar para diversas líneas de ropa de la diseñadora Cuca Díaz, quien es su excuñada.

Lorena González se graduó de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Simultáneamente funge como activista en beneficio de causas enfocadas a la justicia social y el medio ambiente en diversas asociaciones, incluyendo Simi Planeta y Fundación Dr. Simi.

Su cuenta de Instagram es testimonio del gusto por el buen vestir que Lolo González posee. Y no lo decimos únicamente por su belleza, sino porque en sus fotografías la solemos ver llevar tendencias que te harán querer inspirarte en su estilo.



Foto: Instagram @lologlez

Leer también: Macarena, novia de Juanpa Zurita, en vestido transparente de encaje

Los icónicos looks con blazers de Lolo González

Todas debemos tener en nuestro armario una colección de básicos, es decir, aquellas prendas que destacan por su versatilidad para combinarlas con prácticamente todo lo que se nos antoje.

Y es que, el que una prenda sea básica no significa que tenga que ser aburrida. Lolo González tiene muy presente esta regla, por lo que un blazer fue su mejor aliado para vestirlo en un look off white con top y pantalones sastre.



Foto: Instagram @lologlez

En este otro look, la actriz mexicana se enfundó en un blazer verde neón. Y, para lucirlo en un estilo naked, lo combinó con sandalias abiertas color nude que le hicieron la ilusión de piernas más alargadas.



Foto: Instagram @lologlez

Street Style, uno de los favoritos de Lolo González

En la misma línea de looks con básicos, Lolo González recurrió al estilo Street Style y le agregó su toque personal con un jumpsuit negro de espalda descubierta.

Hay muchas maneras en las que puedes vestir a lo Street Style. Y lo primero que tienes que saber es que no solo los sneakers son protagonistas en esta tendencia. Así, la influencer optó por unas sandalias nude.

Los accesorios fueron clave. Lorena González nos enseñó que una bolsa y un cinturón elevan tus jumpsuits si es que quieres verte fabulosa en una ocasión especial.



Foto: Instagram @lologlez

Luce tus botines como Lolo González

Tampoco es necesario contar con una colección amplia de zapatos. El secreto es saber elegir aquel calzado al que les puedes sacar provecho con diferentes prendas, como lo son unos botines.

Por ejemplo, para la temporada de otoño, la hija del Dr. Simi modeló sus botines de estrellas plateadas con unos jeans rotos, blusa Adidas y chaqueta de cuero. Con este outfit comprobamos la importancia de tener a la mano una que otra statement piece.



Foto: Instagram @lologlez

Si lo tuyo son los atuendos más sobrios, la guapa actriz también nos enseñó a rockear unos botines de punta picuda con sus skinny jeans y top halter beige. Un match sencillo, pero que resultó infalible para su viaje a París.



Foto: Instagram @lologlez

La novia de Giovani Dos Santos consiente a sus fans con cada uno de sus looks fashionistas. Por ello, si estabas en busca de inspiración para renovar tu guardarropa, te sugerimos mantener en tu radar a Lolo González.

Leer también: Ex de Chicharito se une a la tendencia de la ropa transparente