En una entrevista de trabajo, lo más importante es tu experiencia y tu conocimiento, pero la imagen también se debe cuidar con el fin de dar una excelente impresión a los reclutadores. Aunque el código de vestimenta de las empresas y los departamentos puede variar según el área, hay algunos puntos que podemos tener en cuenta al momento de elegir nuestro look para el encuentro, incluyendo los colores que nos pondremos.

Cuidar tu imagen comienza con prestar atención a los detalles. La ropa debe estar limpia y planchada, si llevas una prenda blanca cuida que no luzca percudida. No debería tener roturas o señal de desgaste, al igual que los complementos como bolsas y zapatos, los cuales deben estar bien limpios. También es recomendable para las mujeres, no lucir prendas reveladoras como escotes pronunciados y faldas o vestidos muy cortos.

En cuanto a los colores, la mayoría de expertos recomienda llevar tonos neutros en una entrevista de trabajo. No te preocupes, porque no tienen que ser parte de un look aburrido ni muy alejado de tu estilo, puedes hacer combinaciones lindas con ellos y sumar algún accesorio bonito minimalista.





¿Cuáles son los mejores colores para vestir en una entrevista de trabajo?

Azul

El azul marino es uno de los favoritos de los especialistas en selección de colaboradores. Es un color sofisticado que transmite confianza, seguridad, serenidad y seriedad, sin ser aburrido. Además, puede proyectar que la persona sabe trabajar en equipo. Es ampliamente recomendado para entrevistas de trabajo en puestos donde el código de vestimenta es formal y en áreas como finanzas. Además luce muy bien en hombres y mujeres. Se puede combinar con blanco o azul más claro y lucirá genial.

Traje de falda en color azul / Foto: Mango

Negro

El negro es, seguramente, el color que más asocias con la elegancia y así lo percibimos la mayoría. Además, nos hace quedar bien en casi cualquier ocasión y no es la excepción en el outfit para una entrevista de trabajo. Transmite sofisticación, autoridad, poder y liderazgo, así que es perfecto para posiciones gerenciales. Otra cualidad del negro que es muy bien conocida es su versatilidad, pues combina con todo. Llevarlo con otro tono neutro será una apuesta segura.

El negro es el más elegante y versátil / Foto: Mango

Gris

Si te gusta el color gris, no dudes en vestirlo en tu entrevista de trabajo. Este también está entre los tonos más aconsejados por los expertos para presentarnos ante el reclutador, pues nos puede hacer ver como personas con pensamiento analítico y también como colaboradores capaces de trabajar de manera independiente. Es un color elegante y equilibrado, cuando lo llevas muy oscuro, también puede proyectar autoridad.

El gris es uno de los mejores colores para vestir en una entrevista de trabajo / Foto: Pinterest

Blanco

El blanco es un color maravilloso para llevar a una entrevista de trabajo, muchos dicen que expresa que eres una persona honesta y organizada. Los especialistas en asesoría de imagen de Project Glam aconsejan no ir en un total look blanco, sino llevarlo con otras tonalidades oscuras. La camisa blanca es una prenda perfecta para llevar con trajes y chaquetas oscuras: azul marino, gris y negro, por ejemplo.

Una camisa blanca es una apuesta segura / Foto: Ralph Lauren

Una alternativa es el color beige, que transmite tranquilidad, puedes llevarlo con blanco, azul marino y gris; luce precioso.

¿Puedes llevar colores vivos a una entrevista de trabajo? Los colores más llamativos, como el amarillo, el morado y el rojo, pueden ser considerados, pero no como protagonistas del look, sino como un pequeño acento en el outfit, especialmente si se trata de empresas o puestos creativos.

Lo más importante es que te sientas cómoda en ese día donde, probablemente, puedes llegar a sentirte un poco nerviosa. Lleva ropa con la que te sientas tú, en tu versión más formal, podríamos decirlo así. En cuanto a accesorios y maquillaje, no los descuides, tu elección puede ser minimalista y natural, pero sin dejar de brillar. Mucho éxito.

