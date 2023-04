Esta semana que termina, la actriz mexicana sumó a sus posts de Instagram unas imágenes del outfit que lució en la presentación de la película Air: La historia detrás del logo, protagonizada por Viola Davis, con quien trabajó en la serie How to Get Away with Murder, y dirigida por Ben Affleck, quien también actúa en el filme. El atuendo de Karla Souza no pasó desapercibido, con su refrescante tono lavanda que es tan perfecto para llevar en primavera.

En Instagram, en medio del post de su más reciente éxito, La caída, un par de portadas de revistas donde luce tank tops, y uno que otro vestido de gala firmados por casas de moda como Carolina Herrera y Dior, se puede apreciar el traje en cuestión que muchas de sus seguidoras van a querer y poder recrear, fácil y divinamente, en esta temporada por: 1. la elegancia del traje sastre, 2. el tono apastelado alegre, 3. el bralette que aporta sensualidad y 4. ¡los tenis!

Foto: Instagram @karlasouza

El look con traje de Karla Souza es muy versátil, se puede llevar con la confianza de estar perfecta para casi cualquier ocasión. Además, nos motiva a ir por prendas clásicas teñidas con la dulzura de los tonos pastel —no solo el lavanda— en los meses que quedan por delante, mezcladas con algún detalle lencero, del bralette al corset, inclusive.

Karla Souza lleva un traje lavanda con bralette de encaje blanco

1. El traje

El traje sastre siempre va a tener una esencia elegante. Karla lució uno de la marca Boss, conformado por pantalones rectos con ruedo en vuelta y chaqueta americana larga con bolsillos con solapa a la altura de las caderas. No se inclinó ni por la silueta oversize ni por la entallada y ajustada.

2. El lavanda

Los tonos apastelados siempre tienen un lugar privilegiado en primavera. El lavanda no dejará de verse en esta temporada, que puede llevarse en total looks como el de la actriz mexicana, pero también en apenas una prenda combinada con tonos neutros y otros colores más intensos. El morado intenso, que se sale de la paleta pastel, también se estará llevando muchísimo en todo el 2023.

Foto: Instagram @karlasouza

Leer también: Bad Bunny impacta con sus looks en la portada de la revista Time

3. El bralette

La tendencia de llevar lencería a la vista llegó para quedarse. Una de las mezclas favoritas ha sido la del traje sastre o el blazer con un bralette. El de Karla Souza hace un sutil contraste en el outfit con su color blanco y aporta sensualidad con la textura de encaje.

4. Los tenis

Hace unos años, ¿qué nos íbamos a imaginar que los tenis iban a ser un calzado para llevar con outfits sofisticados? La comodidad que aportan y el estilo desenfado no están peleados con la elegancia. Al llevarlos con prendas de corte clásico se elevan, mientras nos mantienen cómodas y aportan una dosis de jovialidad a cualquier look.

Foto: Instagram @karlasouza

Lavanda, del traje al maquillaje de Karla Souza

La actriz de La caída llevó su maquillaje en colores similares al de su traje. Los ojos destacan con sombras lavandas y un delineado negro que da profundidad a la mirada, especialmente en la parte inferior. Esta idea se puede recrear también con outfits rosa y azul pastel en primavera. Lució el pelo recogido en un moño y peinado con raya al medio.

Foto: Instagram @karlasouza

Para adornar el cuello y el escote en V al que da forma el saco, Karla usó un collar tipo gargantilla con cristales multicolor, mientras que en sus manos lució un anillo XL en color dorado.

Leer también: Rosalía muestra una nueva forma de llevar un vestido transparente

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters