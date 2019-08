Los 6 errores comunes del maquillaje que te aumentan la edad

Toda mujer recurre al maquillaje y a la rutina de belleza para disimular el paso de los años, ya sea con mascarillas, cremas humectantes, iluminadores, labiales y alguno que otro diseño de color en el pelo. Requerimos de ellos cuando de verse linda y sentirnos bien se trata, pero ¿qué sucede cuando al verte al espejo notas lo contrario de verte jovial? Bueno, eso sucede por algunos errores que cometemos dentro de nuestra rutina diaria y que no sabíamos que visualmente envejecen el rostro. Aquí te decimos algunos, toma nota.

1.- Elegir una base que no va con tu tono de piel

Que el tono de tu base no coincida con tu tez es un error que normalmente cometen muchas de las mujeres y que te sumará años. Para conocer cuál es el tono perfecto, prueba siempre la base de maquillaje en zonas como el pecho, no en la muñeca como normalmente acostumbramos. Un tono más claro hará que tu piel se vea más pálida, y uno más oscuro dará la sensación de pesadez.



2.- Labios en tonos oscuros

Nos encanta jugar con tonos cafesosos, morados o color vino para conseguir un efecto dramático en nuestro maquillaje, pero considerando que a medida que cumplimos años, se pierde la definición y volumen de los labios, maquillarlos en tonos oscuros hace que luzcan más pequeños y con menos volumen. Opta por aplicar colores más claros como los fucsias y rosados para añadir visualmente volumen, así como pequeños toque de gloss o brillo en el centro. Con esto no queremos decir que no puedas utilizar tonos fríos (y menos ahora que en otoño lucen divinos) sólo procura aplicar versiones hidratantes en lugar de mate.



3.- Aplicar rubor en tonos muy claros

La función del rubor en nuestro rostro es definir y resaltar los pómulos, si aplicas un tono muy claro sólo conseguirás que tu rostro se vea plano y alargado. Para rejuvenecer y dar definición, sonríe y marca la parte más elevada del pómulo. Los tonos rosados siempre son una buena opción.



4.- Delinear sólo el párpado inferior

A inicios del 2000 fue toda una tendencia, pero aplicarlos de esta forma sólo conseguirá que tus ojos se vean más pequeños y tus facciones se “arrastren” hacia abajo. En general los ojos pequeños añaden años, es por ello que tienes que buscar el efecto contrario. Con un delineado fino en el inicio del ojo y más grueso al final lograrás alargar y levantar visualmente esta área.

5.- No definir tus cejas

Seguro haz escuchado que las cejas son el marco del rostro, bueno, ahora imagina no definir una de las áreas más atractivas del rostro. Una ceja poblada y definida añade juventud y fuerza al rostro, si eres de poca ceja no te preocupes con un lápiz especial de un tono idéntico a la cejas lograrás rellenalas y hacerlas ver increíble.



6.- El corte de pelo equivocado.

Si bien no es parte de tu rutina de maquillaje, sí es uno de los pasos más importantes. Mantener una melena de lo más hidratada, no sólo ayuda a disminuir años al instante, un buen corte de cabello lo intensifica. Si tienes más de treinta, una buena opción son los cortes al hombro que además de súper favorecedores, van con todo tipo de rostro.



¿Qué te parece?