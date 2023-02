Looks coordinados con tu pareja para lucir en San Valentín

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Basándonos en ese dicho de la cultura popular, te avisamos que el Día de los Enamorados es una realidad a la que, aunque hay veces que nos gustaría escapar, nadie se puede resistir, por ser una fecha en la que el amor se encuentra hasta en los detalles más pequeños.

Hablando de detalles, sabemos que ya tienes todo en la mira: el regalo más cool, un date increíble y puede que hasta un mix especial para el día de hoy, pero la pregunta del millón de dólares es…: ¿Ya tienes un look ideal para hoy? No importa si acabas de despertar o tu date es en la noche, pues seguro tienes un buen tiempo para robar los suspiros de tu pareja.

Hoy las apuestas son dobles y es uno de esos días donde hombres y mujeres tiran los armarios para tener el look perfecto en la cita más esperada de todo el año. Así que, aquí en De Última tenemos los mejores outfits para que el Día de San Valentín sea un éxito rotundo.



Foto: Pexels



Amor geométrico

Para ella

Algo que jamás pasará de moda es la forma en que el amor cambia la vida de todos nosotros, pues nos ayuda a acercarnos a una mejor versión de nosotros mismos que podemos proyectar fácilmente con la ropa.

San Valentín es ideal para que tomes todo lo bueno que hay en ti y lo proyectes con el poder que da un buen look. Si lo que quieres es un buen outfit sin perder tanto tiempo en conseguirlo, el tweed con patrones de cuadros será tu mejor amigo. No olvides unos toques de perfume, pues esto es para que tu look sea más irresistible.



Conjunto de tweed y zapatos de Mango / Camisa de H&M / Perfume Scandal by Jean Paul Gaultier de El Palacio de Hierro



Para él

Ahora, si lo que buscas es que tu look tenga vibes geométricas, pero vaya con el de tu pareja, siempre puedes recurrir a prendas casuales que son un acierto en todos los armarios. Además nunca está de más tener un plus en un día tan especial.

Antes de salir de casa recuerda que debes usar un perfume que vaya con el date, no olvides que elevarás tu outfit en un día donde hasta el mínimo detalle cuenta.



Sweater de rombos y pantalón azul marino de Zara / Tenis Air Force One High 07 de Nike / Camisa de H&M / Perfume Scandal by Jean Paul Gaultier de El Palacio de Hierro



Unidos por el animal print

Para ella

El amor no es únicamente para las personas más cursis, pues aunque a muchos de nosotros nos gusten materiales como la piel, las aplicaciones en estoperoles y un calzado un poco más rudo, el sentimiento de tener a alguien y arreglarte para un date siempre es el mismo.

En un día tan especial como San Valentín deja que las texturas, las telas lindas y las prendas atrevidas sean las que te guíen en la misión de conseguir un look que robe miradas. Siempre es bueno apostar por algo que, además de ser tendencia, saque un lado poco conocido en nosotros.

No olvides un toque de color, estamos seguros de que lo enloquecerás.



Vestido midi de animal print y bralette triangular de encaje de Zara / Botas biker de piel de Mango / Lipstick Rouge Dior de acabado mate de El Palacio de Hierro



Para él

Que el tener un date con esa persona especial no haga de eso una ocasión donde te permitas explorar más allá de lo establecido o lo conocido. Los prints son para todos y son un gran comodín en el armario de masculino, pues son piezas que, sabiendo combinar te dan puntos extra en cualquier ocasión.

San Valentín es un día donde los detalles son ese diferenciador que te hará el rey de la situación, así que empieza por tener un detalle creativo y audaz abriéndote a una posibilidad llena de estilo con tu look.

Haz el match perfecto entre tu fragancia y prendas que atrapen un aroma increíble, estamos casi seguros de que nadie se podrá resistir a eso.



Biker de piel de Mango / Camisa de animal print de H&M / Botas de piel de Zara / Jeans slim fit negros de Pull & Bear / Perfume Hugo Boss Just Diferent de El Palacio de Hierro



Barbiecore

Para ella

Una de las tendencias más fuertes (y más tiernas) es el Barbiecore, pues aunque no nos hemos despedido del rosa de forma definitiva, este color es ideal para agregar esa dosis de inocencia y romanticismo a cualquier situación. Por eso mismo, si estás pensando en algo donde el este color sea el protagonista absoluto de tu look, vas por buen camino.

Te recomendamos siempre que mantengas ese mood dulce y floral que evoca el rosa, así que no dudes en sacar de su caja un perfume que además de ser un arma mortal, se convierta en tu mejor aliado durante la cita de San Valentín.



Lentes de sol y aretes en forma de corazón de Mango / Falda rosa de Zara / Tacones destalonados de Stradivarius / Perfume Miss Dior de El Palacio de Hierro / Camisa corta de H&M

Para él

El rosa es un tono que, además de ser ideal para estos días, te dará un extra donde serás un imán de miradas por salir de la zona de confort. Sin dejar esa esencia masculina que seguro te caracteriza, siempre puedes combinar prendas donde el rosa haga un match perfecto con tu estilo.

No olvides que, además de hacer una combinación perfecta, el Barbiecore se presta para esa fantasía de Barbie + Ken, así que prepárate, porque esta tendencia es ideal para tener las mejores fotos del Día de los Enamorados.



Camisa regular fit blanca de H&M / Denim jacket de Pull & Bear / Pantalón chino café de Zara / Tenis Dunk High 85 de Nike / Gorra rosa de los Tomateros de Culiacán para New Era / Perfume Dior Homme Intense de El Palacio de Hierro

Old Money Style

Para ella

Seamos francos, hay parejas que, aunque tienen mucha química en todos los aspectos, su amor es como una telenovela donde hay secretos, herencias y apellidos largos. Para esas parejas que aman intensamente se encuentra el Old Money Style; es una corriente que retoma lo mejor de las familias adineradas y nos da un plus de elegancia que siempre será necesario.

Esta estética va 100% con un día como San Valentín, donde además de tener una cita con tu pareja, un look ideal para tomar una foto será vital, así que no dudes en apostar por clásicos del armario y clásicos de la perfumería, pues siempre serán tus mejores amigos.



Traje de tweed, aretes y blusa azul de Zara / Tenis Chuck 70 de Converse / Perfume Amarige by Givenchy de El Palacio de Hierro



Para él

Si nos vamos a ejemplos más claros y televisados te podremos decir que: Ricky Ricón, Los Kennedy y hasta Chuck Bass son ejemplos vivientes del Old Money Style. Ahora que si lo que buscas es algo más relajado, películas como Call Me By Your Name nos dan una perspectiva más amplia de lo que puedes buscar.

Ensamblando las piezas correctas, los colores ideales y una fragancia que te dé un plus a tu look, tendrás todo lo necesario para robar más de una mirada.



Tenis Chuck 70 de Converse / Camisa azul regular fit y pantalón de H&M / Sweater de punto blanco para Polo By Ralph Lauren / Perfume L'Homme Ideal Intense by Guerlain de El Palacio de Hierro



Los reyes del estilo

Para ella

Acéptalo, en San Valentín los planes y los dates se elevan al por mayor y es cuando debes elevar tu look con prendas que, además de verte increíble, te permitan ser de la mano de tu pareja el imán de miradas de todo el mundo.

Las mejores parejas son aquellas que además de tener una relación sólida, tienen un sentido del gusto muy bueno y se atreven a ser ellos mismos. Además hoy es la fecha en donde nadie se escapa de una cena elegante o subida de tono donde cualquier cosa puede pasar. Aquí es válido todo: el rojo para el amor, un makeup muy cool y una fragancia que enamorará al más escéptico.



Vestido con escote de corazón para Zara / Perfume Black Opium by Yves Saint Laurent en El Palacio de Hierro / Plataformas y bolso, ambos negros, de Mango

Para él

Hoy en día todos sabemos que los trajes han dado la vuelta con varias prendas que jamás imaginarías usar con algo tan clásico. Pero hoy también para ti es día de atreverse, de jugar todas tus cartas y no dejar de ser tú mismo.

Los detalles importan y mucho, así que hoy no dudes más y dale un segundo aire a piezas tan clásicas como las que te proponemos aquí abajo: Los pantalones y sacos a medida de tu cuerpo, la comodidad como un sinónimo de lujo y un toque de ese perfume que siempre será un arma mortal que pocos tienen al alcance.



Traje slim fit y camisa del mismo corte de H&M / Gorra negra de los San Francisco Giants para New Era / Perfume Antaeus by Chanel en El Palacio de Hierro / Tenis de piel negra Air Force One para Nike

El estilo y el amor van de la mano, así que no te estreses, pásalo cool y disfruta el día con ese ser especial.

