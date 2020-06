No es un secreto que muchas de las famosas recurran a “retoques” para mejorar su aspecto. Sin duda, algunas de estas celebridades se han hecho famosas debido a que su rostro no ha quedado tan igual. Y nombres tenemos muchos, como Donatella Versace o Alejandra Guzmán, quien hace poco recibió duras críticas por parte de sus fanáticos por lucir completamente distinta a su juventud.

Asimismo, Lucía Mendez e incluso Ninel Conde han recurrido a estos procedimientos estéticos para lucir geniales y seguir manteniendo su rostro joven. Sin embargo, una famosa que, al parecer, ha apostado por las cirugías es Lis Vega quien también hace tiempo le llovieron críticas debido a su cambio radical del rostro, específicamente en los labios. Y aunque en su momento lo negó, esta semana Lis Vega confirmó que se había hecho un procedimiento en el rostro.

Leer también: Critican a Alejandra Guzmán por cirgías en rostro

Pero descuiden, no se trata de lo que pensamos, o al menos eso lo declaró la bailarina en Instagram. Luego de subir unas fabulosas fotos en micro shorts, Lis Vega posó a la cámara con su doctor y su relacionista público. Y Declaró que estaba muy contenta de haber asistido con el doctor Marcelo Ghersi a quien le agradeció estar en sus manos y haber podido realizar el procedimiento estético de sus labios los cuales son resultado de un “arreglo por mi cicatriz en aquella caíde de una obra de teatro hace ya 16 años”.

Leer también: Le gana a Adele: Jessica Simpson sorprende con figura

En la foto se le ve contentísima con su increíble look, el cual constó, además de los micro shorts, en un top de estampado de serpiente y un moño hacía arriba con un toque messy. Sin duda, Lis es de las pocas celebridades que han aceptado que se ha hecho procedimientos estéticos y eso es muy valiente y por ello la admiramos. Porque no importa cómo esté tu rostro, lo que realmente cuenta es la belleza interior y las mujeres podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo mientras no afectemos a terceros, así que ¡felicidades Lis! ¡luces increíble!

Leer también: ¿Ninel eres tú? usuarios critican a Ninel Conde por cirugías