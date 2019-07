Las mejores bases con protector solar para el verano

Si eres de las personas que siempre olvidan aplicarse protector solar y no saben cómo hacerlo, esta información es ideal para ti. Seguramente te ha pasado que tienes tu base favorita pero no sabes si esta tiene filtro solar. Te has puesto a pensar ¿por qué, a pesar de usar base, nos surgen las famosas manchitas por el sol? Eso sin duda se debe a que la mayoría de las bases de maquillaje cubren imperfecciones y nivelan el color de nuestra piel, pero no nos protegen de los rayos UV del sol, lo que ocasiona que nuestra dermis se vea afectada. Para evitar llegar a ese punto, te recomendamos las siguientes bases de maquillaje con protección solar, las cuales serán las encargadas de cuidar tu cutis de los peligrosos rayos del sol.

1.- Couvrance maquillaje fluido de Avene.

Además de tener seis tonos para los distintos colores de piel, la base de maquillaje de Avène es de larga duración, resistente al agua y al sudor. Cuenta con una protección UV (SPF 20) que protege tu rostro de los rayos del sol y el fotoenvejecimiento gracias a su innovadora tecnología que implementa pigmentos del Complejo foto-corrector para dar una apariencia natural, uniforme y radiante.



Foto: Cortesía

2.- Hello Flawless Oxygen Wow de Benefit.

A todas nos encanta lucir una piel tersa e impecable, y con la base de maquillaje fluida de Benefit puedes obtener una cobertura ligera que además de permitir a tu piel respirar te dará una apariencia saludable, luminosa con una protección SPF 25 PA y propiedades hidratantes.



Foto:Cortesía

3.- Studio Waterweight SPF 30 Foundation de MAC

Con una fórmula de suero compuesta en gel elástica y color, la nueva base de maquillaje de MAC es bastante fluida y permanece por horas en tu piel sin agrietarse y manteniendo una sensación confortable que es ideal para cualquier tipo de piel, además de contar con una protección solar SPF 30 contra rayos UVA/UVB también controla la grasitud.



Foto:Cortesía

4.- Accord Parfait de L’Oreal Paris

Con una fórmula altamente hidratante que se adapta a cualquier tono de piel, la base de maquillaje Accord Parfait de L’Oreal contiene una cobertura modulable que cuenta con pigmentos ultrafinos que ayudan a que la aplicación sea homogénea, que cubra cualquier imperfección sin dejar un efecto tipo máscara.

Foto: Cortesía

5.- Photo Finish Foundation Primer de SMASHBOX.

SMASHBOX crea una base desarrollada para cuidar tu piel de los dañinos rayos UVA/UVB que prepara, protege y corrige en un sólo paso además de reducir la apariencia de líneas de expresión y poros para que luzcas una piel visiblemente más suave.



Foto: Cortesía



