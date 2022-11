Las botas de peluche de Dua Lipa son lo más trendy de la temporada 

Después de una gira de conciertos sin descanso, ahora Dua Lipa se encuentra viajando por el mundo, presumiendo los más brillantes looks de la temporada.

En su viaje por las islas de Naoshima, Inujima y Teshima, la cantante se adecuó completamente al clima del lugar, luciendo un vestido blanco largo diseñado por Jil Sander y un peculiar par de botas de peluche, que sin duda son lo más trendy del otoño.



Foto: Instagram @dualipa

Además, como siempre, Dua complementó de manera excelente su outfit con exclusivos accesorios de moda. Para este atuendo en color blanco, la intérprete de “New Rules” decidió portar un par de lentes Lu Goldie y un bolso de piel vegana de la marca Ancuta Sarca.

Las botas de peluche de Dua Lipa, el calzado perfecto para el otoño

Llamó la atención de todos los fans de Dua Lipa el peculiar par de botas de peluche que la cantante lució durante sus vacaciones. Y es que, como ya es costumbre, el calzado de Dua resultó ser, además de exclusivo, muy extravagante.

El par de botas de peluche que impactó a todo Instagram se trata de un modelo de la marca de la diseñadora rumana Ancuta Sarca que además de lanzar novedosos estilos se caracteriza por su activismo social y reciclaje.



Foto: Instagram @dualipa

El modelo exacto de las botas de peluche de Dua Lipa es el “Fuzzy” de la colección AW22, y si bien, el diseño es exclusivo por su precio, no es imposible de conseguir.

Si deseas adquirir unas botas Fuzzy como las de Dua, puedes hacer una compra por medio de internet en las boutiques virtuales de Browns Fashion, KM20, Harvey Nichols, Numerotrenta y Farfetch. El precio del modelo es de $15,435.



Foto: Instagram @ancutasarca

El outfit completamente blanco de Dua Lipa

Si bien las botas de peluche de Dua Lipa fueron las protagonistas de su outfit blanco, no hay que dejar de lado las demás prendas que conformaron el look.

El hermoso y largo vestido que Dua seleccionó para posar frente a las playas japonesas, forma parte de la colección Resort 2023 de la diseñadora alemana Jil Sander.



Foto: Instagram @ancutasarca

También el abrigo que la cantante lució en sus fotografías forma parte de dicha colección, la cual se caracteriza por tener un estilo minimalista tanto en formas como en la paleta de colores.

Por último, el bolso blanco en forma de moño, que se logra apreciar sobre la barda en la que se colocó Dua Lipa para su sesión de fotos vacacional, resultó perfecto para combinar con las botas de peluche, ya que forma parte de la misma estética. El precio del curioso bolso de Dua, elaborado con piel vegana, es de $11,130.



Foto: Instagram @dualipa

No cabe duda que Dua Lipa es una genio si de combinaciones de moda se trata, y que por más extravagantes que sean sus looks, ella siempre logra brillar e imponer tendencia, no importa la temporada del año.

