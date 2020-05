Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una de las cantantes pop que nos marcó en nuestra adolescencia. Se trata nada más y nada menos que de Fey, quien impactó con un desatinado atuendo para lucir en su confinamiento.

Fue a través de Instagram que la cantante de pop mexicano compartió un look que no fue del agrado de mucho, en especial de nosotras y no porque no sea hermoso (sabemos que Fey se viste increíble) sino porque es “too much” para lo que estamos viviendo. Sí, también entendemos que cada quién se viste como quiere, pero justo hay que saber cómo y cuándo. Y este look sencillamente lució fatal.



Fotos: Instagram (@Fey)

En su cuenta de Instagram, Fey comenzó a postear fotos con sus looks, los cuales son muy formales para la casa. Aunque entendemos, estamos en una época de contingencia y quizás esta fue la única manera de Fey para desaburrirse. No obstante, te explicamos por qué no nos gustó este look. En primer lugar las botas. Usar botas altas, de cuero y de color negro es algo imperdonable en la moda esto incluso en un clima cálido y llevarlas en primavera o verano puede ser una mala elección debido al calorón que vas a sufrir.



Fotos: Instagram (@Fey)

Otro de los aspectos que no nos gustó fue el exceso de tonos oscuros. Esta bien que estemos dentro de nuestra casa, pero los colores obscuros solo nos quitan ánimos y nos hace sentir más tristes. No dudamos que Fey sea la excepción, pero al ser una figura pública, debería poner el ejemplo. Así que elegir prendas más claras o con tonos vivos será la opción en épocas calurosas.



Fotos: Instagram (@Fey)

Aunque el look podría funcionar en un momento más de noche o en una ocasión más formal, lo cierto es que Fey decidió llevarlo de Día y en casa. Sí, el look es elegante, pero no es recomendable llevar un atuendo muy formal debido a la poca comodidad que podrías sentir. Recuerda, en esta época de encierro, la comodidad es una prioridad y lucir natural también. Así que, esperamos que Fey logre encontrar ese equilibro y lucir fabulosa como siempre apostando más hacia la naturalidad.