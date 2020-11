Bienvenidos todos a una nueva entrega de una de las secciones más temidas de nuestro suplemento de moda “La peor vestida de la semana”, la cual estamos seguras que nadie quiere protagonizar, pero siempre existirá una celebridad digna de hacerlo.

Nosotros aquí te hablamos de los fails que las famosas cometen al elaborar sus looks y cómo podrían haberlo mejorado ya que nuestro radar de moda nunca descansa.

Esta semana fue Linet Puente quien se robó nuestras miradas… pero de una forma inesperada, pues aunque la compañera de Paty Chapoy en “Ventaneando”, es muy carismática y normalmente enamora a sus fans con su belleza y outfits, una de sus más recientes elecciones la terminó “ventaneando” a ella misma y nosotras te diremos por qué.



Leer también: Prendas que estilizan tu figura

Como ya lo mencionamos, en redes sociales habitualmente vemos a Linet luciendo muy atractiva con sus increíbles outfits, pero esta vez debemos decir que no pasó la prueba.



La periodista de espectáculos compartió una fotografía en Instagram que nos robó las miradas de la peor manera, pues además de llevar un estampado color neón que es claro que ya no va con la temporada, Linet Puente remató con unos pantalones tipo cargo de piel que realmente no le ayudan en nada a su figura, lo cual es lamentable porque tiene una muy linda silueta.

El estampado de su blusa es muy estridente y aunque los colores neón sí fueron una tendencia …. eso quedó en el verano y no debemos llevarlo a dos meses de terminar el año.

Además los pantalones por si solos son una pieza muy cool, pero en esta ocasión en lugar de estilizarla y sacar a relucir su figura, la hicieron ver más pequeña… error que las mujeres petite pueden cometer seguido sin darse cuenta.

Sus stilletos negros son lo más rescatable de este look, pues aunque juega con las texturas de los materiales, si ella hubiera usado unos pantalones skinny de piel o una falda del mismo material con una blusa de punto con mangas semi abullonadas la nota de hoy sería “El look de Linet Puente ideal para el otoño”, pero tristemente no es así.

Sabemos muy bien que la piel es una textura que las más fashionistas están usando, pero no olvides buscar un poco de inspiración en tiendas de ropa, Pinterest o Instagram para que una de las tendencias más hot de la temporada no te termine “ventaneando” con un look inadecuado.

Todas debemos considerar las proporciones en nuestros looks, pero necesitamos poner especial atención cuando no se cuenta con la altura de Taylor Swift, las mujeres petite pueden sacarse mucho partido cuando estilizan sus prendas.

Nos leemos la próxima semana