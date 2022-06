Kristal Silva se luce con una falda pareo ideal para el verano

Kristal Silva es una de las conductoras más queridas del momento, ya que su personalidad y carisma han logrado enamorar a todos los televidentes. Además, su estilo ha conquistado a más de una fashionista de corazón, por lo que la exreina de belleza se ha convertido en todo un referente de moda y una inspiración a la hora de armar un look de impacto.



Foto: Instagram @kristalsilva_

La originaria de Tamaulipas no pierde ninguna oportunidad para darnos lecciones de moda con todos y cada uno de los atuendos que comparte en Instagram con sus seguidores. Recientemente, la vimos posando con una falda pareo, que ya se posiciona como una de las prendas favoritas de los próximos meses. Es una propuesta que ayuda a estilizar la figura y crea un efecto visual que alarga las piernas, además, es una prenda versátil y vas a poder armar un sinfín de atuendos ideales para llevar el look más hot del verano.

Kristal Silva tiene la falda pareo que se convertirá en tu próxima obsesión

Si quieres llevar el atuendo más original de los próximos meses, una opción que no puedes descartar son las faldas pareo como protagonistas de tus looks más frescos, pero con un must sensual que va a cautivar a todos a tu paso.

Kristal Silva constantemente nos enamora con sus outfits, pues no duda en añadir las últimas tendencias a su estilo y esta vez no fue la excepción. La conductora posó con una conjunto azul, conformado por una falda pareo de cintura alta y un top a juego que dejó a la vista sus abs de acero.



Foto: Instagram @kristalsilva_

El conjunto es de la diseñadora Patricia Álvarez, quien ha vestido con anterioridad a la modelo. Para complementar su look, Kristal llevó unas sandalias de tacón fino en color dorado que le dieron unos centímetros de más para estilizar su figura.



Foto: Instagram @kristelsilva_

Para finalizar, la presentadora lució su melena suelta con raya en medio y un maquillaje que fue el match perfecto, pues Kristel Silva profundizó su mirada con un cat eye y enamoró con su sonrisa al llevar un lipstick rosa nude.



Foto: Instagram @kristelsilva_

