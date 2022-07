Kristal Silva es una de nuestras presentadoras favoritas del mundo del espectáculo, ya que la conductora tiene un carisma sin igual que la caracteriza y la ha llevado a ganarse el cariño de los televidentes, aunque también se ha ganado un lugar en los corazones de las amantes de la moda y la belleza, al convertirse en nuestra gurú de moda en más de una ocasión.

La conductora nos da cátedra de estilismo en cada oportunidad que se le presenta, lo que la ha llevado a ser una gran inspiración cuando se trata de armar el look perfecto, pero al parecer Kristal no solo tiene el superpoder de armar looks de impacto como una experta de moda, sino que también tiene los mejores trucos de maquillaje para lucir una piel de ensueño.



Foto: Instagram @kristalsilva_

Y recientemente la modelo decidió compartir con sus 1.7 millones de seguidores en Instagram un mini tutorial de maquillaje en donde muestra cómo armar un makeup ideal para el verano en menos de 5 minutos.

Kristal Silva comparte tutorial de maquillaje rápido para la temporada

“A veces no necesitamos tanto”, fue la frase con la que la conductora posteó un tutorial en donde nos confirma que cuando se trata de belleza, en ocasiones, menos es más, por lo que si estás buscando un maquillaje que no necesite muchos productos o te salve de una emergencia, Kristal Silva tiene los mejores trucos para ti.

Lo primero que la modelo hace es colocar un poco de corrector en ojeras, nariz, mentón y arco de cupido, lo difumina y continúa con las cejas.



Foto: Instagram @kristalsilva_

Para este segundo paso, Kristal cepilla su cejas y, posteriormente, las perfecciona con una brocha y sombra café oscuro, después enchina sus pestañas y aplica un poco de rímel.

Le da un poco de color al rostro al aplicar rubor a toques con una brocha y continúa con un contouring en la nariz, aplica iluminador en la punta para reforzar la luminocidad del rostro y, por último, sella el corrector que aplicó al inicio con un polvo translúcido.

El producto estrella es el lipstick, que es el que le da la explosión de color al rostro, pues, Kristal Silva opta por aplicar un color rosa intenso que le brinda mucha luz, dando como resultado un maquillaje sutil ideal para no pasar desapercibida en verano.





