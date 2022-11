Kim Kardashian es un personaje que destaca en el universo de la moda actual. Con aciertos y desaciertos, la verdad es que siempre logra llamar la atención con lo que se pone. Esta vez resaltó por el vestido que lució en la entrega de los premios CFDA (The Council of Fashion Designers of America), conocidos como los “Oscar de la moda”, celebrados el 7 de noviembre en Nueva York.



Fotos: AFP

La marca de la empresaria estadounidense y de sus socios Jens y Emma Grede, Skims, fue homenajeada con el primer premio a la innovación del CFDA y Amazon Fashion, reconocimiento que había sido anunciado un par de semanas antes. La firma de ropa interior, especialmente moldeadora, obtiene este galardón por usar nuevas tecnologías en la producción de este tipo de prendas.

“Han sido pioneros en nuevas tecnologías en el proceso de reinventar el concepto de ropa moldeadora (fajas) orientada a soluciones”, expresó en un comunicado el director ejecutivo del Consejo de Diseñadores de Estados Unidos, Steven Colb, y exaltó que continúan ampliando su catálogo e introduciendo nuevas categorías con estilos inclusivos y asequibles.



El look de una noche ganadora para Kim Kardashian

La empresaria se mantuvo fiel a su gusto por las prendas ceñidas que ayudan a resaltar su figura y lució un vestido negro con escote strapless, de la firma italiana Dolce & Gabbana, con la cual colaboró recientemente en su colección de la temporada primavera 2023.

El detalle más innovador y diferenciador de la pieza es que está confeccionada en látex, un material (y similares) que también está entre los favoritos de Kim, pero en su versión semitransparente en la parte inferior.

El vestido es elegante en el corte y el color, y esta nueva propuesta de la tendencia de las transparencias nos pareció sensual sin caer en lo vulgar. Además, hace honor al premio recibido, pues este tipo de texturas siempre resultan innovadoras y futuristas.

En el calzado también apostó por un toque transparente y llevó unas zapatillas en PVC, que tanto triunfaron a principios de año y, al parecer, seguirán un rato más como trend para quienes aman los zapatos al mejor estilo de Cenicienta. No llevaba muchos accesorios, pero destacó un anillo con diamante en su dedo meñique.

La musa de Dolce & Gabbana lució su cabello rubio suelto, peinado hacia atrás y con efecto wet (o húmedo). Kim acostumbra a llevar un maquillaje protagonizado por colores neutros, así que lució tonos tierra en los ojos y su característico nude en los labios, con acabado brillante.

En la lista de ganadores de los CFDA Fashion Awards 2022 se encuentran el cantante Lenny Kravitz, en la categoría de ícono de moda —que fue dado a la joven actriz Zendaya el año anterior—, y Law Roach, por su talento como estilista de moda.

