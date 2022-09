Ayer por la noche fueron los Latin Billboards Awards 2022, que premian lo mejor de la música latina, y una de las conductoras principales de la esperada ceremonia fue la actriz Kate del Castillo, quien fue una de las más esperadas durante la alfombra roja. Su aparición fue un derroche de glamour, pues llevaba un vestido blanco cut out, la tendencia del momento.

Últimamente hemos presenciado la fuerza que retomaron las piezas cut out en vestidos, pantalones y trajes de baño; famosas como Adamari López, Kristal Silva y Yanet García han llevado esta sensual tendencia en sus looks.

Kate, además de los ganadores, fue una de las estrellas más sobresalientes a lo largo de la noche, pues dentro de la ceremonia se reveló un primer adelanto exclusivo de la nueva temporada de su exitosa serie “La reina del Sur”, transmitida por Telemundo.



Kate del Castillo con vestido cut out

El vestido de Kate es una mezcla ganadora de elegancia y sensualidad, pues lleva un corte largo y hombreras que marcan la sofisticación en primer plano. La silueta es definida por un fruncido en la cadera y la cintura se muestra presente por el cut out, cuya forma llega hasta el ombligo y resalta el trabajado abdomen que tiene. En la parte inferior tiene una abertura de un lado de la pierna que, en sintonía con el cut out, eleva todo el look.



Foto: EFE

Lleva unos zapatos dorados con plataforma y con efecto metálico. Para darle aún más protagonismo al vestido, la actriz no llevó ningún accesorio, pues las mangas y el cuello del traje no se prestan y pocas veces vemos el estilo de Kate demasiado cargado.

Foto: EFE

El beauty look de Kate del Castillo resalta como siempre por sus prominentes cejas, que la han caracterizado a lo largo de los años, acompañadas por unas sombras ahumadas y unas pestañas dramáticas. El blush y el contour también dan presencia en su rostro para resaltar sus pómulos.

Durante la premiación, entre los cambios que tuvo, también destacó su vestido de brillantes lentejuelas color plata y tirantes de cadenas, que dejaban ver un prominente tatuaje que tiene en el brazo. El brillo en todo su esplendor.





Foto: @latinbillboards

