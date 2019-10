Jennifer Lopez muestra su abdomen de acero y se vuelve viral

No es raro ver que nuestras celebridades favoritas compartan fotografías de su día a día en sus redes sociales. Artistas como Kylie Jenner, Kim Kardashian, Gigi Hadid, Bella Hadid o Kaia Gerber, nos den un vistazo de su rutina y nos inspiren a lucir como ellas. Sin embargo, quien realmente se ha convertido en todo un ejemplo a seguir es Jennifer Lopez , quien, además de llevar una vida de lujos, también lleva una vida muy sana, la cual se ve reflejada en Instagram.



Recientemente la hemos visto activa en redes y, además, de lucir espectacular a unos meses de su boda con Alex Rodríguez nos ha compartido parte del proceso para mantenerse sana y es haciendo ejercicio. Ya sea con selfies en el gym, la cantante de “If you had my love” luce espectacular. Sin embargo, recientemente compartió la típica foto en el espejo, la cual no tardó en volverse viral.



En la publicación, podemos ver a J.Lo descansando de su rutina de ejercicio. La vemos con mucho sudor a causa de su actividad física y, además notamos que luce un cuerpo espectacular. Hasta a nosotras nos dan ganas de inscribirnos al gimnasio en este momento. Lo mejor es que presumió su abdomen, el cual luce como toda un arma de fuerza y músculos.



No cabe duda que J.Lo siempre nos pone la vara alta y resulta ser un gran desafío para cualquiera que busque lucir increíble como ella.

¿Qué opinas?