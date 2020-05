Estamos en plena cuarentena y ya no sabemos cómo lograr mantenernos entretenidas. Ya lo hicimos todo: desde hacer ocho panes de plátano al día, hacernos peinados y trenzas e incluso hasta cambiar nuestro look. Pero eso sí, siempre manteniendo el ánimo arriba para que esto acabe lo antes posible. Varias celebridades se han encargado de difundir el tema del cuidado mental, como lo fue Yanet García quien impactó con un mensaje de motivación para sus fans.

Cortesía Instagram (@InesGomezMont)

Sin embargo, algunas otras celebridades están de lo más relajadas en sus casas y han aprovechado este tiempo para lucir geniales y cómodas siempre con lo mejor de lo mejor. Una de ellas es Inés Gómez Mont, quien sorprendió a sus fanáticos con una serie de fotografías en donde la vemos con un look desenfadado y que nosotras podemos replicar sin problema.



Cortesía Instagram (@InesGomezMont)

El look en cuestión trató de una camisa sin mangas de mezcilla (muy fresca para el calor de mayo) y unos mini shorts que combinó con unas chanclas, pero eh, no cualquier chancla sino unas sandalias Valentino con un valor de cerca de los 7 mil pesos (6 mil 990 pesos) ¡vaya lujo! Estas flip-flops están hechas de plástico y con estoperoles, poseen un color neutro para hacerlas más atractivas y adaptables a cualquier look playero o en casa.



Cortesía FarFetch

Si quieres lucir como ella no necesitar ir tan lejos, tan solo necesitas una camisa de mezclilla, unos shorts (si no sabes cómo llevarlos, Danna Paola te enseña cómo) y tus sandalias favoritas. Se le perdona no porque sean Valentino, sino porque es cómodo y perfecto para estar en casa, justo como nos lo han pedido las autoridades de salud con esta pandemia. Si no tienes unas sandalias como esas, puedes conseguir un par aquí.

Cortesía Amazon