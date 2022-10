Ideas de maquillaje para tu look de catrina de Día de Muertos

Esta temporada no te puedes quedar sin experimentar con tus habilidades en el maquillaje al recrear un bonito look de Catrina, ya sea para salir de fiesta, ir a un evento con temática de Día de Muertos y ser la sensación de la noche o solo tomarte una bonita foto para tus redes sociales.

Cualquier inspiración basta para que te maquilles como una de las figuras más representativas del Día de Muertos, creación de José Guadalupe Posada y bautizada por el muralista Diego Rivera como: “La Catrina”.

A través de tus colores y detalles favoritos, podrás crear tu propia versión de una Catrina para expresar tu lado más creativo y lleno de tradición. Este año notamos la tendencia de perderle el miedo a los clásicos colores blanco con negro de fondo para ampliar la paleta de tonos base, así que la imaginación no tendrá límite.



Maquillaje de Catrina para este Día de Muertos



Rosa mexicano

La increíble tendencia del hot pink también resalta en el maquillaje de catrina para este año. Difumina para obtener un degradado de color por toda tu cara y, como en este ejemplo, cambia el protagonismo del negro por un rosa intenso para acentuar tus facciones.



Foto: Instagram @catrinascontemporaneas



Barbie Día de Muertos

Todas deseamos el look de la muñeca más codiciada de esta temporada y, aunque muchos no la han podido conseguir, puedes inspirarte en su look, que representa la charrería, y recrear los detalles del maquillaje de Catrina de esta Barbie de edición limitada.



Foto: Instagram @benitosantosoficial



Talavera

El patrón de talavera también marca presencia para los looks de las catrinas de este año, la mezcla del blanco con grecas azul rey simplemente expresarán elegancia con este diseño ancestral y lleno de historia.



Foto: Instagram @zophymua



Colores

Ser la Catrina más colorida de esta temporada es una excelente idea, y lo puedes lograr mezclando tus colores favoritos en los ojos y difuminándolos para obtener un degradado natural y que así se fundan todos los tonos.



Foto: Instagram @dhavhys_avella_ph



Sólo el contorno

Si tu habilidad en el maquillaje aún está dando sus primeros pasos, puedes marcar ligeramente un contorno y profundizar los colores de tu sombra para parecer una Catrina.

Un tip para contornear de manera fácil o agregar detalles a tu maquillaje, es pegar brillitos o glitter en forma de un patrón parecido al de las calaveritas de azúcar.



Foto: Instagram @allisonantuanette.makeup



Blanco total

Elegante y sofisticado para los gustos más clásicos, esta idea de un maquillaje protagonizada por el color blanco se robará la atención de todos.

Trata de palidecer un poco el color de tu base normal y marca la forma de Catrina con ayuda de un delineador blanco o corrector primero y después marca los trazos con tu pintura blanca. El smokey eye es una parte fundamental de este look, así que profundiza en tu difuminado en colores oscuros.



Foto: Instagram @marianapozosfx

No olvides que puedes elevar al 100% cualquier maquillaje agregando una corona de flores, alguna diadema con brillos o un vistoso collar.

Leer también: Kate del Castillo celebra su cumpleaños 50 en sensual body

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters